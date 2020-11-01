العراق يبحث مع "سيمنز" تطوير منظومة الكهرباء

بدأت الحكومة العراقية جولة من المفاوضات مع شركة "سيمنز" الألمانية للاتفاق على تطوير منظومة الكهرباء، وإنشاء محطات جديدة للطاقة وإنهاء مشكلة الانقطاعات المستمرة.

وقال عضو لجنة الخدمات النيابية مضر الازيرجاوي، في تصريحات لصحيفة "الصباح" العراقية إن: "الكهرباء في البلاد تحتاج إلى شركات جديدة تدخل الى خط الاستثمار، وفي هذا المجال فإن هناك لقاءات جدية وحوارات مع شركة سيمنز الألمانية في مجال استثمار الطاقة ونصب محطات كهربائية جديدة".

وأضاف الازيرجاوي: "هناك العديد من الشركات سيكون لها وجود في الفترة المقبلة لوجود الكثير من المشاريع التي من الممكن أن تنجز خلال الفترة المقبلة".

وكشف في الوقت نفسه، عن "وجود مشاريع بسيطة قيد الإنجاز على الرغم من الازمة المالية وتأثيرها في الوضع الحالي".

ويعاني العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" من أزمة نقص كهرباء مزمنة على مدارعقود.

ويرجع مراقبون هذا التدهور في قطاع الكهرباء إلى الحصار والحروب المتتالية التي شهدها العراق.

وتشهد مناطق في عراقية حالة انقطاع شبه دائم للتيار الكهربائي بسبب تدني انتاج محطات الطاقة الكهربائية، الأمر الذي تسبب في خروج تظاهرات في تلك المناطق تطالب بتحسين الخدمة.