وزيرة الصحة المصرية تكشف عن فئات تشكل 65% من إصابات كورونا

كشفت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، عن عدة فئات تشكل 65% من إصابات فيروس كورونا.

وقالت زايد، في مداخلة تلفزيونية على قناة "إم بي سي مصر" إن الإصابات تنحصر بين فئات مثل ربات المنازل ومن لا يعملون و المتقاعدين والأطقم الطبية والموظفين بسبب جلوسهم أكبر فترة ممكنة في المنزل أو بسبب الزيارات العائلية .

وأضافت الوزيرة المصرية أن الأطقم الطبية تتخذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية أنفسهم لافته إلي أن وزير المالية قرر إصدار عملة تذكارية لتخليد مجهود الجيش الأبيض ورئيس هيئة البريد تصدر طابع تذكاري للجيش الأبيض أيضا .

وأوضحت هالة زايد، أن أقل الفئات إصابة بفيروس كورونا هم الأطفال والفلاحين بسبب تواجده في أماكن مفتوحة والسائقين وهذه الإحصائيات تم عملها في آخر شهرين .

وتابعت: "من الضروري أن لا يبقى الناس في الأماكن المغلقة لفترة طويلة لأن هذا يسبب الإصابة بفيروس كورونا وأكدت علي ارتداء الكمامة وغسيل اليدين بالصابون بأستمرار.

في سياق متصل، توقع المخرج المصري كريم العدل، السبت الماضي، ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الوسط الفني خلال الفترة المقبلة بسبب حضور العديد من الفنانين فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الذي أقيم في 23 أكتوبر/ تشرين الأول، واختتم دورته الرابعة مساء الجمعة الماضية.

وقال العدل في منشور عبر "فيسبوك": "الكام يوم اللي جايين دول هنشوف فيهم ارتفاع عدد مرضى الكورونا من الوسط الفني بسبب مهرجان الجونة".

وأردف مناشدا الحضور بتوخي الحذر وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة: "يا ريت أي حد كان في الجونة يعزل نفسه ويعمل مسحة الأول قبل ما يقابل أي حد، اللهم بلغت، اللهم فاشهد".