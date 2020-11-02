الجيش الإسرائيلي يهدم منزلا لفلسطيني قتل حاخاما

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عناصر تابعة لوحدة الهندسة في الجيش الإسرائيلي هدمت في ساعة متأخرة مساء أمس بيت الفلسطيني خليل دويكات.

وأوضحت أن المنزل الكائن بقرية روجيب التابعة لقضاء نابلس، تملكه عائلة خليل دويكات الذي قتل الحاخام شاي أوحيون في مدينة بتاح تكفا قبل شهرين.

ووفقا لـ i24 كانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد رفضت، الأسبوع الماضي، التماس عائلة دويكات بعدم هدم المنزل وقضت بهدمه.

وقال القاضي: "إن خطورة العمل الذي ارتكبه واضحة وجلية، إنه عمل إجرامي. إنها جريمة، قتل خلالها رجل يسير ببراءة في شارع بمدينة بيتاح تكفا لأنه يهودي".

وأضاف القاضي: "إن مثل هذه البشاعة تتطلب ردعًا فعالًا، وهو ما سيكون مفيدًا في منع تكرار مثل هذه الأعمال، لأنه حسب ما نفهم، ثمة مخاطر أخرى محتملة"

وأدين دويكات في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بتهمة القتل العمد التي راح ضحيتها شاي أوحيون عند مفرق سغولا بمدينة بيتاح تكفا، بينما كان في طريقه إلى منزله. كما أدين دويكات "بحيازة سكين بشكل غير قانوني في ظروف عمل إرهابي"

وكانت لائحة الاتهام التي وجهت لدويكات، قد تضمنت أنه "قتل مواطن إسرائيلي يهودي أو جندي بسكين- من أجل فلسطين والشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى والله".

وكانت منظمة التحرير الفلسطينية قد أعلنت أواخر أكتوبر الفائت أن عمليات هدم إسرائيل لمنازل سكنية في الجزء الشرقي من مدينة القدس سجلت هذا العام رقما قياسيا مقارنة بالأعوام الماضية.

وذكر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، أن السلطات الإسرائيلية هدمت منذ بداية العام الجاري 129 وحدة سكنية في المدينة المقدسة.

جدير بالذكر أن إسرائيل ووفقا لمركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان قد هدمت منذ عام 2006 وحتى 30.9.2020 ما لا يقل عن 1623 وحدة سكنية تابعة لفلسطينيين في الضفة الغربية (لا يشمل شرقيّ القدس)، وبناء عليه فقد ما لا يقل عن 7068 فلسطينيا من ضمنهم 3543 قاصرا منازلهم جراء الهدم.