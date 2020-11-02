 الأمانة والقدرة على التخفي... تجهيز غواصات نووية روسية بمولد طاقة مبتكر

كرمت روسيا علماءها الذين أبدعوا في صنع مفاعل نووي جديد لغواصات تعمل بالطاقة نووية، ومنحت الحكومة الروسية إحدى جوائزها في مجال العلم والتقنية في عام 2020 لهم.

وجاء في قرار الحكومة إن المفاعل النووي الذي صُنع لغواصات فئة "ياسن" يتميز بالأمانة العالية والقدرة على التخفي.

يشار إلى أن متانة المفاعل الذي تتلخص وظيفته في إنتاج الطاقة اللازمة للغواصة يضمنها دمج المفاعل ودورة تداول ناقل الحرارة في الجسم الواحد الموحد. أما بالنسبة للقدرة على التخفي، وهي إحدى أهم قدرات الغواصة العسكرية، فيضمنها تداول ناقل الحركة بإمكانات ذاتية دون تشغيل المضخات الخاصة بدورة تداول ناقل الحرارة والتي تعتبر مصدرا رئيسيا للضجيج الذي يمكنه أن يكشف وجود الغواصة.

وثمة ميزة أخرى لوحدة الطاقة الجديدة هي إمكانية عمل مفاعلها دون إعادة التزود بالوقود خلال 25 إلى 30 عاما وهي مدة تعادل مدة عمل الغواصة.

من الجدير ذكره أن غواصات فئة "ياسن" تقدر على مكافحة الغواصات المعادية وتدمير أهداف أرضية ثابتة وتدمير كل أنواع سفن السطح، بصواريخها "كاليبر" و"أونيكس" و"تسيركون".

وقد انضمت أولى غواصات فئة "ياسن" – سيفيرودفينسك – إلى الأسطول الروسي.