لبنان: التشاور مستمر في شأن تشكيل الحكومة

أعلن المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الاثنين، أن التشاور مستمر في شأن تشكيل الحكومة، ويتم حصرا وفقا للدستور.

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية اللبنانية على "تويتر" تغريدة جاء فيها: "التشاور مستمر في شأن تشكيل الحكومة ويتم حصراً ووفقاً للدستور، بين الرئيس عون والرئيس المكلف سعد الحريري ولا يوجد أي طرف ثالث فيه، والمشاورات لا تزال مستمرة بما تفرضه المصلحة الوطنية العليا".

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: التشاور مستمر في شأن تشكيل الحكومة ويتم حصراً، ووفقاً للدستور، بين الرئيس عون والرئيس المكلف سعد الحريري ولا يوجد أي طرف ثالث فيه، والمشاورات لا تزال مستمرة بما تفرضه المصلحة الوطنية العليا — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 2, 2020

​وكان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، قد أكد الأربعاء الماضي، أن الحكومة اللبنانية الجديدة "قد ترى النور خلال أربعة أو خمسة أيام إذا استمرت الأجواء الإيجابية".

ونقل مكتب بري عنه القول في بيان إن "الحكومة العتيدة قد تبصر النور في غضون أربعة أو خمسة أيام إذا ما بقيت الأجواء إيجابية تسير على النحو القائم حاليا".

وتم تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة للمرة الرابعة، بعد خلافات سياسية على تشكيل حكومة جديدة سيكون عليها علاج الأزمة المالية المستعصية في البلاد، وتداعيات انفجار مرفأ بيروت وغيرها من القضايا الداخلية والخارجية.