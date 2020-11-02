إعلام عبري: مئات الشبان من دول عربية يسعون للانضمام إلى الجيش الإسرائيلي

كشفت وسيلة إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، عن توجه المئات من دول عربية بطلبات للانضمام إلى صفوف الجيش الإسرائيلي.

وقالت القناة "12" الإسرائيلية: "بعد إطلاق وزارة الدفاع حملة توجهت خلالها للمسلمين والبدو في إسرائيل، ظهر أن هناك اهتماما من قبل مسلمين في أنحاء العالم بالتجنيد بالجيش الإسرائيلي".

وأضافت أن "شبانا من أنحاء الشرق الأوسط، بعضهم من دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل مهتمين بالانضمام للجيش".

ونقلت القناة عن العقيد فارس عتيلا، المسؤول عن تجنيد الأقليات بالجيش الإسرائيلي قوله : " في العام الماضي قمنا بتجنيد 150 بدويا من جنوب إسرائيل، وهذا العام وصل العدد إلى 250، بزيادة قدرها 168%، لقد أرسلنا بالبريد دعوات وتوضيحات لمن هم في سن 19-21 حول التجنيد. ووصلت الدعوات الى 4200 اسرائيلي من المسلمين والبدو".

لكن المفاجأة كانت في الحملة التي أطلقتها الدفاع الإسرائيلية على الساحة الدولية، حيث يقول العقيد الإسرائيلي إن الجيش تلقى 340 طلبا من أنحاء العالم العربي، مضيفا : "تلقينا طلبات من السودان والعراق وسوريا وقطر ولبنان والبحرين، وأخبرنا أحدهم أنه يريد أن يكون جزءا من الجيش الإسرائيلي بسبب مواجهتنا مع إيران".

مع ذلك يقول عتيلا إن الحملة تلقت في المقابل ردودا قاسية من شبان عرب، بما في ذلك عبر إرسال أعلام فلسطين.

ومؤخرا وقعت إسرائيل اتفاقات سلام مع كل من الإمارات والبحرين، كما أعلن السودان موافقته على تطبيع العلاقات مع تل أبيب، وذلك بعد اتفاقات مماثلة سبق ووقعتها إسرائيل مع كل من مصر والأردن.