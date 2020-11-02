سوريا... أضرار جثيمة تلحق بممتلكات المدنيين نتيجة عاصفة مطرية ليلية في دمشق... فيديو وصور

شهدت مدينة دمشق ومحيطها ليل أمس الأحد تساقط أمطار رعدية غزيرة تسببت بسيول وتجمعات للمياه في بعض شوارعها، ما ألحق أضرارا جثيمة بممتلكات المدنيين.

ونشرت صحيفة "تشرين" السورية الرسمية صورا تظهر مدى الأذى الذي ألحقته الأمطار الغزيرة بممتلكات السوريين.

وتبين الصور سقوط أحجار كبيرة على السيارات نتيجة انهدام بعض الجدران في منطقة دمر بدمشق.

وكانت وكالة "سانا" للأنباء قد نشرت مقاطع فيديو لأمطار غزيرة هطلت على العاصمة السورية دمشق وتسببت بسيول في شوارع دمر.

وبحسب الوكالة، تنخفض فعالية المنخفض الجوي الذي بدأ أمس في المنطقة الجنوبية بشكل تدريجي بدءاً من اليوم لتظهر فعاليته بشكل أكبر في المنطقة الساحلية والشمالية الغربية من مساء اليوم حتى الغد.