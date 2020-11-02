الشعب الجزائري يصوت بـ"نعم" على التعديلات الدستورية

صوت 80.66 بالمائة من الناخبين بـ"نعم" على مشروع تعديل الدستور الذي عرض على الاستفتاء، أمس الأحد.

أي ما يعادل 3.355.518 صوتا معبرا عنه حسب نتائج أولية أعلن عنها، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال شرفي، في مؤتمر صحفي، إن عملية الاستفتاء جرت على المستوى المطلوب رغم الظروف الصحية الناجمة عن كورونا.

وكان شرفي قد أعلن في وقت سابق أن نسبة المشاركة في الاستفتاء الوطني على التعديل الدستوري كانت في حدود 23.7 %" دون احتساب 900 ألف ناخب في الخارج.

وتعتبر هذه النسبة ضعيفة وأقل من نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسيّة العام الماضي والتي كانت 39.93 بالمئة ، بحسب ما نقل موقع extranews.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد المجيد تبون صاحب مبادرة تعديلات الدستور هو الغائب الأكبر عن هذا اليوم بسبب وجوده خارج الجزائر للعلاج.