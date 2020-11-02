مصري يلقي 8 آلاف دينار كويتي في القمامة

ألقى مقيم مصري في دولة الكويت، مبلغ 8 آلاف دينار في القمامة، بمنطقة الجابرية بمحافظة حولي جنوبي العاصمة.

وذكرت صحيفة "الراي" أن المبلغ (حوالي 26 ألف دولار) كان موضوعاً في كيس إلى جانب أكياس أخرى فيها قمامة، عندما ألقاه المقيم المصري في الحاوية، عن طريق الخطأ.

وعندما تبين الرامي ما فعله، عاد لتفقد المبلغ، لكنه لم يعثر عليه، حيث رفعت سيارة البلدية كل الأكياس من الحاوية.

وعلى إثر ذلك، تقدم المقيم المصري ببلاغ إلى الجهات الأمنية مرفقاً إياه بمستند استلامه للمبلغ، حيث باشرت إدارة المباحث إجراءات التحري لمعرفة صحة البلاغ وملابسات القضية.

يشار إلى أن عدد المصريين في الكويت يبلغ نحو 449 ألف وافد، حيث تأتي العمالة المصرية في المرتبة الثانية من حيث العدد، بعد الجنسية الهندية، بحسب الإحصاءات الكويتية الرسمية.