مصر... وزير يكشف إمكانية تعطيل الدراسة ومصير الامتحانات بسبب موجة كورونا الثانية

وقال شوقي في تصريحات خاصة لصحيفة "الوطن": "الوزارة مستعدة تماما للموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا حال حدوثها خلال الأشهر المقبلة".

وتابع الوزير المصري "جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية لديها تعليمات من الوزارة بتشديد الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت التعليمية والمدارس، للحد من انتشار الفيروس".

وقال شوقي "حماية التلاميذ بمختلف الصفوف الدراسية من أهم أولويتنا، ونعمل دائمًا لتقديم تعليم متميز عالي الجودة لجموع الطلاب"، وأوضح بقوله "هناك سيناريوهات عديدة سيتم تطبيقها في الحال حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا".

وأكد شوقي أن فكرة إلغاء العام الدراسي الجديد 2020-2021، بسبب جائحة كورونا مستحيلة، كما أن جميع امتحانات النقل والشهادات ستعقد فى مواعيدها المحددة.

وأوضح وزير التعليم، أن نسبة حضور التلاميذ بالمدارس مرتفعة للغاية تزامنًا مع الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي الجديد، كما أن مجموعات التقوية تسير بشكل منضبط، ولم تُرصد أي مشكلات ناتجة عنها، مشيرًا إلى أن جميع المدارس تطبق الحضور والغياب منذ اليوم الأول من الدراسة.

وذكر شوقي أنه "تم توجيه المدارس بتسليم الطلاب للكتب، حتى ولو لم يسدد ولي الأمر أي أقساط للمصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد".

وتابع الوزير "الوضع بجميع المدارس على مستوى الجمهورية ممتاز، ويسير كما جرى التخطيط له، وهناك متابعة دائمة في المدارس، للتأكد من انتظام اليوم الدراسي وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العملية التعليمية، موضحًا أن هناك التزامًا كاملًا من المعلمين والتلاميذ بالضوابط والإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن الكمامات الطبية موجودة ويرتديها الطلاب بشكل يومي على مدار اليوم الدراسي".