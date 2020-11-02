إصابة شخصين بانفجار في مدينة رأس العين شمالي سوريا

أصيب شخصان بجروح إثر انفجار، يوم الاثنين، هز مدينة رأس العين السورية الواقعة قرب الحدود مع تركيا.

ووفقا لقناة "الإخبارية" السورية نقلاً عن مصادر محلية، انفجرت عبوة ناسفة في سوق للخضار بمدينة رأس العين شمالي محافظة الحسكة.

وكانت رأس العين قد شهدت انفجاراً مماثلاً لعبوة ناسفة في 24 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قرب محطة للوقود في المدينة، وأدى إلى إصابة مدني.

يذكر أن المدينة تعاني حالة من انعدام الأمن والاستقرار تتخللها أعمال سرقة ونهب للممتلكات يقوم بها إرهابيون، إضافة إلى تدمير منازل الأهالي في الجهة الجنوبية للمدينة وفي عدد من القرى القريبة منها واستيلاء عشرات الإرهابيين على المنازل بعد تهجير أهلها.