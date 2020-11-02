الحضرمي يجري مباحثات مع القائم بأعمال السفارة اليابانية في اليمن

أجرى وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، مباحثات مع القائم بأعمال السفارة اليابانية لدى اليمن يوجي هاتوري، حول "عدد من القضايا المتصلة بالتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".

ذكرت ذلك وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، التي تبث من الرياض، مشيرة إلى أن الطرفين بحثا تنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية.

ولفتت الوكالة إلى أن "الحضرمي استعراض تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية والتداعيات الخطيرة للوضع الراهن لخزان صافر النفطي العائم نتيجة ما يقول إنه "مراوغة مليشيا الحوثي الانقلابية" وعدم سماحها للفريق الفني التابع للأمم المتحدة للوصول للخزان لتقييم وضعه تمهيدا لتفريغ الخزان والتخلص منه، تحت مبررات وشروط واهية وغير منطقية".

وقالت إن "الحضرمي حث المجتمع الدولي على مواصلة الضغط على الميليشيات الحوثية لحل مشكلة الخزان بشكل فوري"، مشيرة إلى أنه أشاد بالدعم الإغاثي والإنساني الذي تقدمه الحكومة اليابانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وجدد القائم بأعمال السفارة اليابانية موقف بلاده الثابت تجاه اليمن والحكومة الشرعية، ودعمها للجهود المبذولة والرامية إلى تحقيق السلام وعودة الأمن والاستقرار في اليمن.