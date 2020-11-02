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    الحجاج في مكة مع الحفاظ على الاجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات السعودية، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا، 29 يوليو 2020

    الأمطار تغرق مكة المكرمة وتثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل في السعودية... فيديو

    © REUTERS / Saudi Ministry of Media
    العالم العربي
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    هطلت أمطار غزيرة على مدخل وادي رهجان، شرقي مكة المكرمة، اليوم الاثنين، إضافة إلى مناطق أخرى في المملكة العربية السعودية، وأثار ذلك تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

    ذكرت ذلك صحيفة "الرياض" السعودية، مشيرة إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت ازدياد فرص هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة حتى غدا الثلاثاء، على أجزاء من مناطق المملكة.

    ولفتت الصحيفة إلى أن الأمطار تتأثر بها مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف، بينما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على سلامتهم.

    وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "الرياض" لحظة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة أثناء صلاة العشاء اليوم الاثنين.

    ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو وتعليقات حول هطول الأمطار على مكة المكرمة.

    وقال حساب يحمل اسم "تغريدات الحرمين" فيديو آخر عن أمطار مكة، وعلق: "تزامنا مع إقامة صلاة العشاء. أمطار غزيرة تهطل على مكة المكرمة والمسجد الحرام، جعلها الله أمطار خير وبركة".

    ونشر حساب إمارة منطقة مكة مقطع فيديو للطرق أثناء حركة السيارات خلال الأمطار وعلق "أمطار العاصمة المقدسة".

    وقال حساب يحمل اسم "طقس العالم": "أمطار الخير الآن على الشرائع في مكة"، ونشر فيديو لمياه كثيفة في الشوارع أثناء سير السيارات.

    ونشر حساب يحمل اسم "ممدوح الرفيد" فيديو آخر، وعلق: "أمطار خير وبركة"، بينما يقول صحاب حساب آخر: "اللهم صيبا نافعا"، وينشر فيديو لميه غزيرة تغمر إحدى الطرقات.

    ويقول "أبو عبد العزيز العزلي" إن هناك أمطار غزيرة مع برد خفيف على مخطط "الراشدية 1"، بينما يظهر فيديو آخر مشاهد للمناطق المحيطة بالحرم المكي أثناء هطول الأمطار وظهور سحب كثيفة في السماء.

    انظر أيضا:

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    السعودية... تحذير من أمطار رعدية على مكة المكرمة
    الكلمات الدلالية:
    مكة, هطول الأمطار, الأمطار
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