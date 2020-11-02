الأمطار تغرق مكة المكرمة وتثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل في السعودية... فيديو

هطلت أمطار غزيرة على مدخل وادي رهجان، شرقي مكة المكرمة، اليوم الاثنين، إضافة إلى مناطق أخرى في المملكة العربية السعودية، وأثار ذلك تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ذكرت ذلك صحيفة "الرياض" السعودية، مشيرة إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت ازدياد فرص هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة حتى غدا الثلاثاء، على أجزاء من مناطق المملكة.

#يحدث_الآن | تزامنًا مع إقامة صلاة العشاء اليوم الاثنين ١٦ ربيع الأول ١٤٤٢هـ.. أمطار غزيرة تهطل على مكة المكرمة والمسجد الحرام، جعلها الله أمطار خير وبركة.#أمطار_مكة pic.twitter.com/8q2wbimrif — تغريدات الحرمين (@Al7aramain) November 2, 2020

ولفتت الصحيفة إلى أن الأمطار تتأثر بها مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف، بينما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على سلامتهم.

#فيديو 🎥

أمطار #العاصمة_المقدسة

اليوم الأثنين 16 ربيع أول 1442هـ pic.twitter.com/J9KITtfCQd — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) November 2, 2020

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "الرياض" لحظة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة أثناء صلاة العشاء اليوم الاثنين.

ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو وتعليقات حول هطول الأمطار على مكة المكرمة.

امطار مكه عبر الواتساب pic.twitter.com/BUD6DsU3Wc — غازي عائض المطيري🇸🇦 (@WW22w2030) November 2, 2020

وقال حساب يحمل اسم "تغريدات الحرمين" فيديو آخر عن أمطار مكة، وعلق: "تزامنا مع إقامة صلاة العشاء. أمطار غزيرة تهطل على مكة المكرمة والمسجد الحرام، جعلها الله أمطار خير وبركة".

مكة الآن

أمطار خير وبركة



يارب أرزقنا عمرة إلى بيتك الحرام عاجلاً غير آجل يااااارب. pic.twitter.com/KocqV74N2C — ممدوح الرفيد (@mamdouh4729) November 2, 2020

ونشر حساب إمارة منطقة مكة مقطع فيديو للطرق أثناء حركة السيارات خلال الأمطار وعلق "أمطار العاصمة المقدسة".

وقال حساب يحمل اسم "طقس العالم": "أمطار الخير الآن على الشرائع في مكة"، ونشر فيديو لمياه كثيفة في الشوارع أثناء سير السيارات.

امطار غزيرة مع برد خفيف على مخطط الراشدية 1 #تصويري #امطار_مكه pic.twitter.com/oym5ZxrBkJ — ابو عبدالعزيز الهُذلي (@turky3bed) November 2, 2020

ونشر حساب يحمل اسم "ممدوح الرفيد" فيديو آخر، وعلق: "أمطار خير وبركة"، بينما يقول صحاب حساب آخر: "اللهم صيبا نافعا"، وينشر فيديو لميه غزيرة تغمر إحدى الطرقات.

#مكه_الان

ماشاء الله تبارك الله

الله يجعلها امطار خير وبركه 🙏🏻💕



ياااااارب يارب يارب ارزقني عمره قريبه بهالاجواء الزينه ياااارب pic.twitter.com/E6egYaQr3F — Meaad (@meaad_1245) November 2, 2020

ويقول "أبو عبد العزيز العزلي" إن هناك أمطار غزيرة مع برد خفيف على مخطط "الراشدية 1"، بينما يظهر فيديو آخر مشاهد للمناطق المحيطة بالحرم المكي أثناء هطول الأمطار وظهور سحب كثيفة في السماء.