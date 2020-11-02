"حماس": إهمال إسرائيل المتعمد للأسرى سبب تزايد إصابتهم بكورونا

اتهم حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، إسرائيل، اليوم الاثنين، بالتسبب في زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين الأسرى الفلسطينيين.

وقال قاسم في بيان إن "الارتفاع المتزايد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بين الأسرى في سجون الاحتلال والتي كان آخرها في سجن جلبوع، يكشف حجم الإهمال المعتمد الذي يتعرض له الأسرى".

واعتبر قاسم أن هذا الوضع يأتي "ضمن سياسة الاستهداف الممنهج لهم التي تنفذها إدارة سجون الاحتلال"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "صفا".

وأضاف المتحدث باسم الحركة الفلسطينية أن "هذا الاستهتار في توفير سبل الوقاية والحماية من جائحة كورونا هو امتداد في سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى، والتي تسببت في استشهاد المئات من الأسرى في سجون الاحتلال".

وطالب قاسم المؤسسات الدولية والحقوقية بأن "تتحرك بجدية للضغط على الاحتلال لوقف استهتاره بحياة الأسرى".

وختم بيانه، قائلا إن "قضية الأسرى ودعمها والنضال من أجل تحريرهم ستظل على رأس سلم أولوياتنا".

وكانت مصلحة السجون الإسرائيلية قد أعلنت إصابة 11 سجينا بفيروس كورونا في سجن جلبوع الذي يضم أسرى فلسطينيين، بحسب إعلام عبري.

من جانبه، قال "نادي الأسير" الفلسطيني (غير حكومي)، إن المصابين جميعهم من الأسرى الفلسطينيين في العنبر "3" من السجن، والذي يضم نحو 90 أسيرا، من أصل 360 أسيرا يقبعون في سجن جلبوع موزعين على 4 عنابر.