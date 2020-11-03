الكشف عن طبيعة الانفجار الذي وقع شرقي بغداد

كشف مصدر أمني عراقي، عن طبيعة الانفجار الذي سمع صوته فجر اليوم الثلاثاء شرقي العاصمة بغداد.

ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن مصدر (لم يسمه) قوله "عبوة صوتية انفجرت قرب محل لبيع المشروبات الكحولية بالقرب من جسر الغدير ضمن مقتربات منطقة زيونة".

وأضاف المصدر أن الانفجار "أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية".

يذكر أن هذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال يومين، حيث انفجرت عبوة ناسفة قرب أحد المتاجر لبيع الخمور أيضا في منطقة الكرادة وسط بغداد مساء السبت الماضي، ما أسفر عن إصابة شخص إلى جانب وقوع أضرار مادية بمبان قريبة من الانفجار.