"المستقبل دائما أفضل"... محمد بن راشد يتلقى لقاح كورونا

تلقى حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، الجرعة الأولى من لقاح ضد فيروس كورونا، تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع التي تم الإعلان عنها في البلاد.

وبصدد الحدث كتب ابن راشد على "تويتر"، "أثناء تلقي لقاح فيروس كورونا.. نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع.. ونشيد بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالمياً التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس.. والمستقبل دائما أفضل وأجمل في دولة الإمارات".

While receiving the COVID-19 vaccine today. We wish everyone safety and great health, and we are proud of our teams who have worked relentlessly to make the vaccine available in the UAE. The future will always be better in the UAE. pic.twitter.com/Rky5iqgfdg — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 3, 2020

في وقت سابق، أعلنت مؤسسة الجليلة الإماراتية، عن دعم أبحاث "كوفيد 19" في الإمارات عبر خمس مِنَح مالية قيمتها الإجمالية 2.5 مليون درهم (683 ألف دولار)، سلَّمت إلى خمسة باحثين في المجال الطبي.

وتتضمن المشاريع البحثية الفائزة بالمنح أبحاث تهدف إلى تحديد صفات الحمض الريبوزي النووي الميكروي خلال المراحل المختلفة لـ "كوفيد 19"، كمؤشرات حيوية، لتحسين تشخيص ومسار تطور المرض وتطوير العلاجات الجديدة القائمة على تحليل الحمض النووي الريبوزي لـ "كوفيد 19".