سياسي سوداني بارز يصل الإمارات بعد إصابته بكورونا

وصل إلى العاصمة الإماراتية، أبوظبي، اليوم الثلاثاء، سياسي سوداني بارز لتلقي العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا.

قالت نجلة رئيس "حزب الأمة" القومي السوداني الصادق المهدي (84 عاما)، اليوم الثلاثاء، إن والدها وصل إلى الإمارات لاستكمال علاجه.

رباح الصادق كتبت في صفحتها على "فيسبوك"، إن والدها وصل إلى أبوظبي فجر اليوم، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وكان حزب الأمة القومي قد أعلن أمس الإثنين، أنه يعمل على إنهاء إجراءات نقل الصادق المهدي، إلى الإمارات بطائرة خاصة، عقب إصابته بفيروس كورونا.

وقال الحزب إن الأطباء بمستشفى علياء قرروا إبقاء المهدي تحت الملاحظة بعد إصابته قبل أيام وعدد من أفراد أسرته بفيروس كورونا.

وأيضاً أعلنت نائبة رئيس الحزب مريم الصادق، إصابتها بفيروس كورونا، ليصل عدد المصابين في الأسرة إلى 21 شخصا، بحسب المصدر ذاته.

يشار إلى أن الصادق المهدي هو سياسي ومفكر سوداني، وإمام "طائفة الأنصار"، إحدى أكبر الطوائف الدينية في البلاد، إضافة إلى رئاسته لحزب "الأمة".

وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة السودانية، سجلت البلاد 13 ألفا و819 إصابة بفيروس كورونا، بينها 837 وفاة، و6 آلاف و764 حالة تعاف.