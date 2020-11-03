"قرار طال انتظاره"... الفرحة تعم قطر والجميع يتبادل التهاني بعد كلمة الأمير

شهد الخطاب الذي ألقاه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، صباح اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي التاسع والأربعين لمجلس الشورى، تفاعلا واسعا.

وقال الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء في تغريدة على حسابه بموقع تويتر"في خطاب الشورى أشاد سموه بنجاعة نموذج قطر في التصدي لكوفيد-19 والقائم على الموازنة بين الصحة والاقتصاد. وبفضل توجيهات سموه وتعاون الجميع كنا بين الدول الأقل تأثرا به وواصلنا أهدافنا التنموية طويلة المدى. ويكتسب خطاب سموه هذا العام بُعدا إضافيا من تحديده موعد انتخابات مجلس الشورى".

في خطاب #الشورى أشاد سموه بنجاعة نموذج قطر في التصدي لكوفيد-19 والقائم على الموازنة بين الصحة والاقتصاد. وبفضل توجيهات سموه وتعاون الجميع كنا بين الدول الأقل تأثرا به وواصلنا أهدافنا التنموية طويلة المدى. ويكتسب خطاب سموه هذا العام بُعدا إضافيا من تحديده موعد انتخابات مجلس الشورى pic.twitter.com/ujKJQ14ofm — خالد بن خليفة آل ثاني (@KBKAlThani) November 3, 2020

وأشار الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية إلى أن الخطاب حمل رؤية سموه النيرة للنهضة الاقتصادية ولسياسية دولة قطر المبنية على قيمنا الأصيلة، وأكد دور الجميع في المشاركة.

حمل خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الـ49 لمجلس الشورى رؤية سموه النيرة للنهضة الاقتصادية ولسياسية دولة #قطر المبنية على قيمنا الأصيلة، مؤكداً سموه على دور الجميع في المشاركة، وذلك باعلان سموه انتخابات #مجلس_الشورى أكتوبر 2021. pic.twitter.com/hjpS9LjLdY — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) November 3, 2020

وثمن مواطنون قرار الأمير، حيث أعربوا عن شكرهم وتقديرهم له، معتبرين أن الانتخابات القادمة ترجمة عملية للوفاء والالتزام من قبل الدولة بما وعدت به بقرب تحديد موعد الانتخابات، وتتويجا للنهضة التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة على جميع الأصعدة.

وأكدوا أن انتخابات الشورى القادمة ستشكل نقلة نوعية فارقة في تاريخ مجلس الشورى بقطر، من شأنها تعزيز مسيرتها الديمقراطية وترسيخ المشاركة السياسية، واصفين انتخابات أكتوبر المقبل بمثابة دعم وتلبية مطالب القطريين في حقهم الانتخابي لمجلس الشورى.

سمو أمير البلاد المفدى : انتخابات مجلس الشورى ستجري في اكتوبر العام القادم 2021 وستجري الانتخابات بموجب الدستور الذي استفتي عليه عام 2003 ولهذا نقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/ZWCguVqtem — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) November 3, 2020

وتبادل مغردون قطريون التهاني بعد القرار "الذي طال انتظاره"، مثمنين فحوى الخطاب، عبر هاشتاغ #خطاب_الأمير_للشورى.

وأعرب المغرد حمد راضي عن سعادته بانتخابات الشورى وكتب "سمو الأمير يعلن أن شهر أكتوبر 2021 موعد إنتخابات مجلس الشورى شكراً #تميم_المجد ونسأل الله لك السداد والفلاح لما فيه خير #قطر وأهلها مبروك عليكم يا اهل قطر".

المغردة نوف بنت ناصر آل ثاني غردت قائلة "ألف ألف مبروك لشعب قطر.. وأخيرا القرار الذي طال انتظاره.. انتخابات مجلس الشورى".

وغرد علي بن عيسى الخليفي "خطاب سمو الأمير يحمل في طياته دلالات عميقة قانونياً واقتصادياً واجتماعياً ويبعث على الاطمئنان. وفيه استشراف للمستقبل، فضلاً عن التأكيد على تفعيل وإعمال للفصل الثالث (السلطة التشريعية) من الدستور. ويحدونا الأمل أن يتم تفعيل الرقابة الدستورية على القوانين".