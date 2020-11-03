أمير قطر يتعهد بتوفير لقاح كورونا للدول المحتاجة

كشف أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، عن دعم بلاده جهود المجتمع الدولي وتقديم المساعدات اللازمة لأكثر من 70 دولة ومنظمة دولية وتعهد بتوفير اللقاح الضروري لوباء "كوفيد-19" بشكل عادل للدول الأكثر احتياجا.

جاء ذلك في كلمة له في افتتاح دور الانعقاد العادي التاسع والأربعين لمجلس الشورى، والتي تحدث فيها عن التحديات التي تواجه قطر ودول العالم.

وقال أمير قطر إن الاجتماع يعقد "ونحن ما زلنا نواجه مع البشرية جائحة كوفيد-19 التي وضعت الجميع أمام خيارات صعبة وقد تبين أن الإغلاق الشامل يؤجل انتشار الوباء ويضر بالاقتصاد".

وأكد أن النظام الصحي القطري أثبت جدارته في التعامل مع الجائحة فظلت البلاد من أقل دول العالم تأثراً بها، وهو ما عكسته نتائج السياسات الصحية المعتمدة والاستثمار المثابر في تطوير الجهاز الصحي والكوادر الطبية.

وأشار إلى إقرار مجموعة من التسهيلات والإعفاءات الجمركية على الغذاء والدواء ومن رسوم الكهرباء وغيرها من الخدمات، ونتيجة لهذه الإجراءات، تمكنت قطر من المحافظة على سلامة الوضع النقدي والمصرفي والمالي فواصلت الاحتياطات الرسمية نموها في العام الجاري، وفق صحيفة "الخليج الجديد".

وكشف أمير قطر في كلمته أن انتخابات مجلس الشورى ستجري في تشرين الأول القادم (2021) بموجب الدستور الذي استُفتي عليه عام 2003، مشدداً على أن البلاد تقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين.