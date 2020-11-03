تسجيل
13:12 GMT03 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    المناظرة الأولى بين مرشحي الرئاسة في الولايات المتحدة دونالد ترامب وجو بايدن

    خبيران: سياسة واشنطن تجاه العالم العربي لن تتأثر كثيرا بفوز ترامب أو بايدن

    © REUTERS / Julio Cortez
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 (70)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1e/1046683502_0:0:3068:1727_1200x675_80_0_0_ef89c4d0929a6a6ed3f32cc6607d05d4.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202011031047058939-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A3%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86/

    استبعد خبيران سياسيان، أن تتأثر السياسة الأمريكية تجاه العالم العربي في حال فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن أو الرئيس المنتهية ولايته مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب.

    الرباط/ الجزائر- سبوتنيك. مع انطلاق انتخابات الرئاسة الأمريكية أثيرت تساؤلات متزايدة حول السياسة الخارجية لواشنطن تجاه العالم العربي، وبلدان مثل المغرب والجزائر.

    فيما يرى البعض أن فوز بايدن سيكون له تأثير قوي على العديد من ملفات المنطقة العربية، يؤكد آخرون أن تحالفات واشنطن التي نسقها ترامب مع الأنظمة العربية لن تتلاشى في حالة خسارته للانتخابات على اعتبار أن المرشحين الجمهوري والديمقراطي لا يختلفان كثيرا في سياستهما الخارجية تجاه العالم العربي.

    الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020
    © Sputnik
    الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020

    وفي هذا الصدد يرى الباحث السياسي المغربي إدريس لكريني، أن فوز ترامب أو منافسه بايدن لن يحدث تحولا كبيرا في السياسة الخارجية لواشنطن تجاه العالم العربي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية.

    وقال لكريني في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "لا أتوقع أن السياسة الأمريكية ستتغير تجاه المنطقة".

    وأضاف "أعتقد أنه من المبالغ فيه أن نراهن على هذا الرئيس أو ذاك، على اعتبار أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة لا تصاغ في جزء كبير منها من قبل الرئيس بل هناك مؤسسات أخرى تساهم بشكل واضح في بلورتها".

    ومضى موضحا "ما لم يكن هناك تحول على مستوى استخلاص الدروس من قبل الأنظمة العربية وتفعيل جامعة الدول العربية وتجاوز الخلافات الموجودة وتقارب المواقف ازاء مجموعة من القضايا العربية والإقليمية والدولية كالملف الإيراني والموقف من القضية الفلسطينية ومن مستقبلها والاتفاق بشأن الكثير من القضايا التي تستدعي أن يكون هناك تنسيق وتعاون... فأي رئيس أمريكي سيأتي في ظل الظروف الراهنة لن تكون سياسته إلا مضرة بالمنطقة العربية".

    أما بالنسبة للعلاقات المغربية الأمريكية، يرى ليكريني أن هذه العلاقات "بحاجة إلى تطوير أكثر لدعم المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للمغرب".

    ولفت في هذا الصدد إلى أن "واشنطن تراهن على تطوير علاقاتها مع المغرب بالنظر لموقعه الاستراتيجي كبوابة نحو إفريقيا ودوره في تعزيز علاقات أمريكا بالبلدان الإفريقية في قضايا التعاون الدولي فيما يتعلق بمواجهة التهديدات والمخاطر في منطقة شمال إفريقيا ومنطقة الساحل وخصوصا ما يتعلق منها بإشكالات الهجرة السرية والإرهاب والتهريب وغيرها".

    من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الجزائري، محمد عمرون أن الفترة الأولى لرئاسة ترامب "شهدت عثرات كبيرة في السياسية الخارجية وخلقت استقطابا حادا على المستوى الدولي، وخاصة في العالم العربي".

    ويقيم عمرون في حديث لسبوتنيك هذه السياسية عبر زاويتين داخلية وخارجية، ففي الشق الداخلي يرى أن ولاية ترامب "شهدت اضطرابات سياسية عكستها الاستقالات والإقالات الكثيرة للعديد من مساعديه ومستشاريه، على رأسهم مستشار الأمن القومي سابقا جون بولتون"، لافتا أن هذه التحركات "أعطت انطباعا بعدم قدرة الرئيس على حسن اختيار معاونيه".

    إلى جانب ذلك، يرى عمرون أن هذه الاضطرابات انعكست أيضا من خلال "الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها الولايات المتحدة هذا العام بعد مقتل جورج فلويد، وسوء إدارة ترامب لهذه الأزمة".

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب يستضيفان فعالية بمناسبة هالوين في فناء البيت الأبيض في واشنطن، الولايات المتحدة 25 أكتوبر 2020
    © REUTERS / Ken Cedeno
    تقرير: الديمقراطيون يحيكون خطة للسيطرة على البيت الأبيض في حال فوز ترامب

    كما تطرق عمرون إلى تعامل ترامب مع "أزمة كورونا"، حيث قال إنه كشف عن "رئيس غير مسؤول"، و"غير واع"، ما خلف عددا قياسيا في حالات الوفيات والإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة.

    وخارجيا، يرى عمرون أن انسحاب ترامب من عدد من الاتفاقات الدولية مثل الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، واتفاقية باريس للمناخ ومعاهدة الحد من الصواريخ النووية المتوسطة، إلى جانب إعلانه القدس عاصمة لإسرائيل رغم الرفض الدولي لهذا الإعلان أظهر "استخفافه بالمؤسسات الدولية وبالقانون الدولي، ما أضر بصورة الولايات المتحدة في العالم، وأضعف من مركزها الأخلاقي".

    وإجمالا، يرى عمرون أن "ترامب لم يكن أبدا رئيسا بمستوى دولة بحجم الولايات المتحدة".

    وحول التوقعات بمن سيكون المرشح الأفضل للشرق الأوسط، يقول عمرون إن "المنطقة العربية، غير قادرة ككتلة، على بلورة موقف برغماتي ولا مبدئي من هذه الانتخابات في ظل الانقسام الحاصل".

     وأوضح أن "هناك دولا عربية تدعم بقاء ترامب لفترة ثانية لأنه قدم لها خدمات استراتيجية مهمة، مثل السعودية والإمارات، أما فلسطين فلن تؤيد ولاية ثانية لترامب، بعدما أبان عن تحيز مفرط لإسرائيل".

    وفيما يخص الجزائر، يرى عمرون أنها حتى الآن "بعيدة عن حالة الاستقطاب الحاصل"، لافتا إلى أن "علاقة الجزائر بالولايات المتحدة ترتكز في الأساس على جوانب التنسيق الأمني والتدريب العسكري"، لذلك تأثرها بوجود ترامب أو بايدن لن يكون كبيرا ولا حاسما".

    ويصوت الناخبون الأمريكيون اليوم الثلاثاء في الاقتراع النهائي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، للاختيار بين ترامب وبايدن.

    الموضوع:
    الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 (70)

    انظر أيضا:

    تويتر يضع تحذيرا على إحدى تغريدات ترامب
    خبيرة تكشف مصير "جدار ترامب" في حال فوز بايدن
    دولة عربية ترد على ترامب... "دستورنا يمنع التطبيع مع إسرائيل"
    تقرير: الديمقراطيون يحيكون خطة للسيطرة على البيت الأبيض في حال فوز ترامب
    إسرائيل... قادة المستوطنات يصلون من أجل ترامب
    الكلمات الدلالية:
    انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020, جو بايدن, دونالد ترامب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الروبوت النادل في مقهى شوكولادنيتسا في شارع كليمينتوفسكي في موسكو
    الروبوت النادل... لماذا يفضل المواطنون في موسكو المقاهي التي فيها روبوتات؟
    على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنظيم أمورهم داخل أوطانهم
    على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنظيم أمورهم داخل أوطانهم
    خرافات متداولة عن الجيل الخامس للاتصالات
    خرافات متداولة عن شبكات الجيل الخامس للاتصالات
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك