بعد ثلاثة أيام حجر إلزامي.. معتمرو الخارج يبدؤون المناسك غدا

يبدأ المعتمرون من خارج المملكة العربية السعودية أداء مناسكهم غدا، الأربعاء، بعد فترة حجر إلزامي لمدة ثلاثة أيام.

وكانت اول رحلات معتمري الخارج قد وصلت إلى المملكة عصر الأحد الماضي، وتم تطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات المختصة، والتي تشمل بقاءهم في الفنادق لمدة ثلاثة أيام كفترة حجر صحي.

وبحسب جريدة عكاظ السعودية، فمن المتوقع أن يبدأ المعتمرون أداء مناسكهم عبر مجموعات، بحيث تتكون كل مجموعة من 20 معتمرا، وسيتم استيعاب 32 مجموعة في الفترة الزمنية الواحدة، بواقع 6 فترات في اليوم الواحد، حيث سيشهد الحرم المكي توافد 20 ألف معتمر، و60 ألف مصل في اليوم الواحد.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أكدت أن الفئة العمرية المسموح لها بأداء المناسك من خارج المملكة من 18 سنة إلى 50 سنة مع تقديم شهادة فحص PCR بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من فيروس كورونا، ويتم إصدارها من مختبر موثوق من دولة المعتمر لا يتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى المملكة، مع الحجز المسبق في تطبيق (اعتمرنا) للحرمين الشريفين لأداء العمرة والصلاة وزيارة المسجد النبوي الشريف.

وكانت السعودية قد أعلنت في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، أنه تقرر السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.

​وتقرر إعادة السماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي بشكل تدريجي وفق أربع مراحل:

الأولى: السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من الأحد 4 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وذلك بنسبة 30 في المئة (6 آلاف معتمر/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

والثانية: السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من الأحد 18 أكتوبر 2020، وذلك بنسبة 75 في المئة (15 ألف معتمر/اليوم، 40 ألف مصلٍ/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وبنسبة 75 في المئة كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للروضة الشريفة في المسجد النبوي.

والمرحلة الثالثة: السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بداية من الأحد 1 نوفمبر 2020، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، وذلك بنسبة 100 في المئة (20 ألف معتمر/اليوم، 60 ألف مصلٍ/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وبنسبة 100 في المئة كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد النبوي، ويكون قدوم المعتمرين والزوار من خارج المملكة بشكلٍ تدريجي، ومن الدول التي تقرر وزارة الصحة عدم وجود مخاطر صحية فيها تتعلق بجائحة كورونا.

أما المرحلة الرابعة: السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بنسبة 100 في المئة من الطاقة الاستيعابية الطبيعية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة.