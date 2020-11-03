ارتفاع قياسي لإصابات كورونا في الأردن... والافتاء تدعو لـ"صلاة القنوت"

وجهت دائرة الإفتاء العام في الأردن المسلمين إلى إقامة صلوات القنوت فرادى وجماعات في الصلوات المفروضة والمسنونة لتفريج الكرب، ورفع الابتلاءات ومنها جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت دائرة الافتاء، في فتوى لها اليوم، "أن دعاء القنوت في النوازل مشروع ومستحب، ووردت به السنة الشريفة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبه أفتى جمهور الفقهاء، وهو مستحب في صلاة الجماعة والفرد، سراً وجهراً، عسى الله أن يرفع ما نزل بنا من بلاء"، وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأضافت الإفتاء "أن الله شرع للناس أن يدعوه في كل وقت وحال، خاصة إذا أحاق بهم بلاء عام، أو نزلت بهم نازلة عم ضررها واستطال شررها، وذلك مبني عند أهل الإسلام على عقيدة القضاء والقدر، وأنّ الله عزّ وجل هو مسبّب الأسباب، ودافع ما شاء من قضائه بدعاء عباده المؤمنين".

وأوردت الدار الأدلة الشرعية لوجوب هذه الصلاة، وكيفية أدائها، والدعاء المستحب فيها.

وسجل الأردن، أمس الاثنين، 5877 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حصيلة قياسية، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكّد إصابتها إلى 81743، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء، ووزارة الصحة في الأردن. كما تمّ تسجيل 47 حالة وفاة من المصابين، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 913، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".