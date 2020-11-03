الأردن: الإرهاب عدو مشترك لا علاقة له بحضارة أو دين

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، إن الإرهاب عدو مشترك لا علاقة له بحضارة أو دين.

ونقلت قناة "المملكة"، مساء اليوم الثلاثاء، عن الصفدي أن الإرهاب لا علاقة له بالدين الإسلامي الحنيف، وقيم السلام والمحبة واحترام الآخر التي يحملها، وأن هزيمة الإرهاب لن تتحقق عبر الإجراءات العسكرية والأمنية فقط، ولكن عبر تعرية عقائديته، ودحر ثقافة الكراهية التي تغذيه، وتعزيز ثقافة احترام الآخر والقيم المشتركة.

وجاءت تصريحات الصفدي في مداخلة في المؤتمر المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لعام 2020، موضحا أن هزيمة الإرهاب وعقائديته تستدعي أيضاً تغيير بيئات اليأس والظلم والجهل والاحتلال وغياب الفرص التي يعتاش عليها، معربا عن تعازي بلاده بضحايا العملية الإرهابية في فيينا، أمس، والتمنيات للجرحى بالشفاء، وإدانة الأردن لهذه الجريمة الإرهابية والإرهاب بكل أشكاله.

وقال الصفدي:

إن الأردن يبقى ملتزمًا بالعمل مع المجتمع الدولي على محاربة الإرهاب وثقافة الكراهية بكل أشكالهما، والمملكة كانت سباقة في مبادرات تعزيز حوار أتباع الأديان وثقافة الوئام واحترام الآخر.