المغرب... محاكمة أكثر من 6400 متهم عن بعد خلال أيام

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية‎ في المغرب، اليوم الثلاثاء، أن 6433 معتقلا استفادوا من عملية المحاكمات عن بعد، خلال الفترة ما بين 26 و28 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم.

وأوضح المجلس في بلاغ حول الحصيلة الأسبوعية لتفعيل المحاكمات عن بعد، أن هذا المشروع الذي أطلقه بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة، سجل خلال الأسبوع الأول من الشهر السابع حصيلة متميزة بالنظر إلى الأرقام المسجلة، حسبما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء "ومع".

وذلك حيث عقدت مختلف محاكم المملكة خلال هذه الفترة 296 جلسة أدرجت خلالها 5434 قضية، واستفاد منها 6433 معتقلا تمت محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم.

وأبرز المجلس، وفق البلاغ، أن مشروع المحاكمة عن بعد يأتي تكريسا لقيم الانفتاح والتواصل بخصوص مختلف التدابير المتخذة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية للحد من انتشار "فيروس كورونا" بالمغرب.

وأكد استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية، وذلك من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة.

وبعد أن ثمن المجلس روح المسؤولية والانخراط القوي لكل مكونات العدالة في هذا المشروع المقدام، دعا الجميع إلى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها، تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.