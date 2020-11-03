"الجهاد الإسلامي" في رسالة تهديد لإسرائيل: لن ينعم الاحتلال بالهدوء

هددت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بأنه في حال وقوع أي مكروه للأسير ماهر الأخرس، فلن تنعم إسرائيل بالهدوء.

ونقلت وكالة "سما"، مساء اليوم الثلاثاء، عن أحمد المدلل، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ، أنه "في حال حدث للأسير ماهر الأخرس أي مكروه، فلن ينعم الاحتلال بأي لحظة هدوء".

وحمَّل المدلل الاحتلال الإسرائيلي وكل المؤسسات الحقوقية، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الأخرس، داعيا منظمات حقوق الإنسان بأن تتدخل لإنقاذ ماهر الأخرس.

وأكد المدلل أن حركة الجهاد الإسلامي "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تعمد الاحتلال إهمال الأسرى طبيا، إلى جانب تعمد تهديد حياة الأسير الأخرس".

ويشار إلى أن الأسير الفلسطيني، ماهر الأخرس، وبعد مضي 100 يوم على إضرابه عن الطعام بات مهددا بشكل كبير بتوقف أعضائه الحيوية.