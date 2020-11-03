السعودية… إدانة عصابة "غسل الأموال" ومصادرة 100 مليون دولار

دانت النيابة العامة السعودية مجموعة من الأشخاص بتهمة "غسل أموال وتستر تجاري" وصدرت ضدهم أحكام مجموعها 28 عاما، إضافة إلى مصادرة 378 مليون ريال سعودي (أكثر من 100 مليون دولار أمريكي).

© AFP 2020 / MOHAMED EL-SHAHED تجاوزت مليار جنيه... النيابة المصرية تكشف شبكة متخصصة في "غسل الأموال" "عكاظ" السعودية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن مصدر مسؤول في النيابة العامة، كشف أن الدعوى الجزائية العامة التي أقامها المدعي العام ضد المتهمين أمام المحكمة الجزائية التاسعة بالرياض، أسفرت عن استصدار أحكام قضائية بحقهم تثبت إدانتهم.

ولفتت إلى أنه تم الحكم بالسجن مددا مختلفة تصل في مجملها إلى 28 سنة وغرامات مالية بلغت 20 مليون ريال (نحو 5 ملايين دولار)، مشيرة إلى أن الأحكام تضمنت مصادرة مبالغ مالية مضبوطة وأخرى مودعة في حسابات بنكية مع استرداد ومصادرة الأموال المحولة إلى خارج المملكة من حساب المؤسسة المستخدمة في غسل الأموال تتجاوز 375 مليون ريال (أكثر من 100 مليون دولار أمريكي).

وأوضحت الصحيفة أن "الأحكام نصت على شطب السجل التجاري المتعلق بالنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص، وإلزام الجناة باستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى"، مشيرة إلى أن "تحقيقات النيابة العامة أثبتت وقوع جريمة غسل الأموال والتستر التجاري في مدينة الرياض، بتشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص من جنسيات سعودية وأجنبية".