عباس يعلن حالة الطوارئ في الأراض الفلسطينية 30 يوما

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة ثلاثين يوما وذلك لموجهة تفاقم جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأصدر عباس مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية، وذلك لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من 3 نوفمبر 2020، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأوضح المرسوم الرئاسي أن الهدف من إعلان حالة الطوارئ هو مواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا.

من جانبها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 8 وفيات و633 إصابة جديدة بفيروس كورونا و575 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 35 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.