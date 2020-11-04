رسميا... الإمارات تفتتح قنصلية عامة في العيون بالصحراء الغربية

افتتحت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، قنصلية عامة لها في مدينة العيون، كبرى مدن الصحراء الغربية، المتنازع عليها بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، لتكون أول قنصلية عربية في الأقاليم الجنوبية للمملكة (الصحراء الغربية).

وبحسب وكالة الأنباء المغربية، تعد القنصلية الإماراتية هي تاسع قنصلية يتم تدشينها بعاصمة الصحراء المغربية، خلال مدة لا تتجاوز السنة.

وفي وقت سابق، عبر الملك محمد السادس، عن شكره الجزيل وتقديره الكبير لولي عهد الإمارات العربية المتحدة، على هذا القرار التاريخي الهام الداعم للوحدة الترابية للمملكة على هذا الجزء من ترابه، خاصة وأن الإمارات شاركت في المسيرة الخضراء المظفرة.

كما أعرب الملك عن اعتزازه العميق بقرار الإمارات، كأول دولة عربية، تفتح قنصلية عامة بالأقاليم الجنوبية للمملكة؛ وهو قرار يجسد موقفها الثابت في الدفاع عن حقوق المغرب المشروعة وقضاياه العادلة، ووقوفها الدائم إلى جانبه في مختلف المحافل الجهوية والدولية. وهو قرار ليس بغريب عن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وقيادتها الحكيمة، في نصرة القضايا العادلة والمشروعة.

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد قال في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن عدد القنصليات التي افتتحت في الصحراء المغربية وصلت إلى 15 قنصلية في مدينتي العيون والداخلة، حيث افتتحت 6 قنصليات من غرب أفريقيا، و5 من وسط أفريقيا، و3 من جنوب أفريقيا وواحدة من الشرق، معتبرا أن هذا يؤكد الدعم الأفريقي للمغرب والاعتراف بمغربية الصحراء.

وأكد أن "ذلك يمثل ثمرة من ثمار السياسية الأفريقية التي نهجها جلالة الملك محمد السادس خلال العشرين سنة الأخيرة التي تأسست على المصداقية والتضامن من خلال منطق رابح رابح".