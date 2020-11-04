"أنصار الله" تتسلم أوراق اعتماد السفير الإيراني الجديد لدى اليمن

تسلم رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد السفير الإيراني الجديد لدى الجمهورية اليمنية حسن إيرلو.

وقالت قناة "المسيرة"، التابعة لـ"أنصار الله"، إن "السفير الإيراني الجديد في صنعاء قدم أوراق اعتماده إلى مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن"، دون مزيد من التفاصيل.

وكان إيرلو، قد أعلن يوم الأحد الماضي، إغلاق موقع "تويتر" لحسابه الشخصي، مؤكدا أن "ضغوط اللوبي السعودي وراء إغلاق صفحته على تويتر"، وفق قناة "العالم" الإيرانية.

يأتي قرار "تويتر" بعد مشاركة ايرلو في الفعالية المركزية الكبرى التي أقيمت يوم الخميس الماضي بمناسبة المولد النبوي الشريف في صنعاء، التي تعد أول فعالية للسفير الإيراني بعد تقديم أوراق اعتماده لصنعاء.

فيما قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن ظهور السفير الإيراني، حسن إيرلو، في فعالية جماعة "أنصار الله" في العاصمة صنعاء، يؤكد أن النظام الإيراني فرض حاكما عسكريا لصنعاء، بصلاحيات مطلقة.