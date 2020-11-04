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    أحد أعضاء الفريق الطبي بجانب لافتة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء قيامه برش مطهر في محطة مترو الشهداء بالقاهرة كورونا - مصر

    وزير مصري يجري اختبار كورونا بعد إصابة مصوره الخاص

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    العالم العربي
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    الموضوع:
    مستجدات جائحة كورونا في العالم (124)
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    اضطر وزير مصري إلى إجراء اختبارات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد تأكد إصابة مصوره الخاص بالعدوى.

    أشارت صحيفة "الوطن" المصرية إلى أن وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار، خضع لاختبار الإصابة بعدوى كورونا، بعد إصابة مصوره الخاص، أحمد إبراهيم.

    فيروس كورونا في مصر
    © REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
    مصر... تكثيف الاستعدادات لمواجهة موجة ثانية من كورونا

    ونقلت الصحيفة عن مصدر في الوزارة، أنه تم إعداد حصر بالمخالطين للمصور، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم، والتوصية بالعزل المنزلي لمن تظهر عليهم أعراض.

    وأشار المصدر إلى أن نتائج اختبار الوزير المصري جاءت سلبية، مضيفا "الوزير يؤدي عمله في الوزارة على أكمل وجه، من دون وجود أي مشاكل أو أعراض".

    وكانت هيئة الدواء المصرية، قد اعلنت اليوم الأربعاء، عن تكثيف الاستعدادات الخاصة بضمان استمرار توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في جمهورية مصر العربية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد وكافة الجهات المعنية بالشأن العام الصحي، استعدادا لموجة ثانية مرتقبة لفيروس كورونا في البلاد.

    وبحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء المصري، أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي، أنه تم تأمين احتياجات السوق المحلي من المستحضرات الطبية الخاصة بعلاج فيروس كورونا، استرشاداً بمعدلات الاستهلاك خلال فترة الذروة السابقة.

    الموضوع:
    مستجدات جائحة كورونا في العالم (124)

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, خالد عبد الغفار, وزارة التعليم العالي المصرية, الحكومة المصرية, مصر
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