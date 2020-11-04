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    سفير الإمارات بالمملكة المغربية العصري سعيد أحمد الظاهري

    السفير الإماراتي بالرباط لـ "سبوتنيك": ندعم موقف المغرب ومبادرته الخاصة بالصحراء 

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    قال سفير الإمارات بالمملكة المغربية، العصري سعيد أحمد الظاهري، إن افتتاح القنصلية الإماراتية بمدينة العيون المغربية يؤكد العلاقات المتينة والراسخة بين البلدين والحرص على تنميتها.

    المغرب - سبوتنيك. وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك" حول ما يمكن أن تقدمه الإمارات للمغرب بشأن قضية الصحراء: "أنا اعتقد أن التنسيق بين المسؤولين في البلدين يطور العلاقات باستمرار، ونحن في الإمارات مع المغرب وندعمه في المبادرة التي قدمها فيما يخص الصحراء".

    ملك المغرب
    © AP Photo / Uncredited
    وصفها ملك المغرب بخطوة تاريخية... الإمارات تقرر فتح قنصلية في مدينة العيون المغربية
    وأشار إلى أن تزامن افتتاح القنصلية جاء بعد اتخاذ القرار من القيادة في الإمارات، وأنه تزامن مع المسيرة الخضراء.

    وأوضح أن "العلاقة بين البلدين مميزة وأن افتتاح القنصلية ليس مستغربا، خاصة أن  العلاقات التي تأسست في عهد الشيخ زايد والملك الحسن الثاني في تطور دائم حتى اليوم في ظل القيادة الرشيدة للبلدين".

    وفي كلمة مسجلة خلال افتتاح القنصلية الإماراتية بمدينة العيون، أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، دعم بلاده للمغرب أمام كل الجهات الدولية، مثنيا على العلاقات المميزة بين البلدين وأن الفترة المقبلة ستشهد تطورا في العلاقات المميزة بين البلدين.

    وشدد على أن الإمارات أسست قاعدة للعلاقات المتينة مع الدول العربية، المبنية على الثقة المتبادلة واحترام السيادة، وأنها مع المغرب في احترام قضاياه العادلة أمام المحافل الدولية. 

    وأوضح أن هذه الخطوة هي إحدى نتائج العلاقات المتينة بين البلدين والتعاون المستمر وأنها بمثابة الدفع الكبير للعلاقات بين الإمارات والمغرب.

    يذكر أن الجانب الإماراتي أكد خلال الدورة الخامسة للجنة المشتركة بين البلدين في 2018 على "موقفه الداعم لمغربية الصحراء، وأن أي حل لهذا النزاع الإقليمي المفتعل لا يمكن أن يكون إلا في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية".

    سفير الإمارات بالمملكة المغربية العصري سعيد أحمد الظاهري
    © Sputnik . M.HEMEDA
    سفير الإمارات بالمملكة المغربية العصري سعيد أحمد الظاهري

    وتأتي الاستثمارات والتمويلات المباشرة الإماراتية بالمغرب في المرتبة الأولى عربيا، كما أصبحت تتصدر الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم المغربية بقيمة سوقية تناهز 88.9 مليار درهم (9.36 مليار دولار) بزيادة 1.6 في المئة، وأصبحت الاستثمارات الإماراتية تمثل حصة 47 في المئة من إجمالي الاستثمارات الخارجية في الأسهم المغربية المدرجة في البورصة".

    حفل افتتاح قنصلية الإمارات بمدينة العيون المغربية
    © Sputnik . M.HEMEDA
    حفل افتتاح قنصلية الإمارات بمدينة العيون المغربية

    وبلغت الاستثمارات الإماراتية المباشرة في المغرب مليارين و79 مليون درهم (مغربي) سنة 2018، وما يناهز مليارين و441 مليون درهم سنة 2019، ومليار و300 مليون درهم في النصف الأول من السنة الجارية. 

    وتعتبر الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 15 مليار دولار، وذلك من خلال 20 مؤسسة وشركة عاملة في قطاعات العقار والسياحة والفلاحة والصناعة والصحة.

    تاريخ العلاقات الروسية المغربية
    © Sputnik
    تاريخ العلاقات الروسية المغربية

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    الكلمات الدلالية:
    الإمارات, الرباط, المغرب
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