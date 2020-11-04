لأول مرة... بلد عربي يسجل 8 آلاف حالة شفاء من كورونا في يوم واحد فقط

سجل العراق، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني، لأول مرة، أكبر عدد لحالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد منذ تفشيه مطلع العام الجاري.

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والبيئة العراقية ، سيف البدر، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، تسجيل 8479 حالة شفاء من فيروس كورونا.

وأكد البدر أن عدد حالات الشفاء التي سجلت اليوم هي أعلى نسبة مسجلة منذ تفشي الجائحة.

وبلغ مجموع إصابات كورونا المسجلة في العراق، حسب الموقف الوبائي المعلن من وزارة الصحة وتلقته مراسلتنا، اليوم، 3574 إصابة جديدة، و60 حالة وفاة.

وسجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية نسبة شفاء بلغت 85.9%، وعددا كليا للإصابات منذ تفشي جائحة كورونا وحتى اليوم 485870 إصابة، و11128 حالة وفاة في عموم محافظات البلاد.