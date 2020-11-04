"لقد فعلناها"... ثاني سيدة من أصول فلسطينية تدخل الكونغرس الأمريكي

انضمت المرشحة الديمقراطية من أصول فلسطينية، إيمان جودة، إلى مقاعد مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس)، عن ولاية كولورادو.

ونشرت إيمان تغريدة جديدة لها عبر حسابها على "تويتر"، اليوم الأربعاء، احتفالا بفوزها عن ولاية كولورادو، وتمثل شعبها الفلسطيني في الكونغرس الأمريكي.

We did it! I ran to make the #AmericanDream a reality for Everyone. I am a proud #Muslim, #PalestinianAmerican, & #firstgeneration American. And I am proud to be able to represent my communities & the people of #hd41 in the #Colorado state legislature! Now, let's get to work. pic.twitter.com/ndZ1Q3HrgY — Iman Jodeh (@ImanforColorado) November 4, 2020

وقالت جوده:

لقد فعلناها عملت بجد لأجعل الحلم الأمريكي حقيقة للجميع. أنا فخورة كمسلمة، فلسطينية أمريكية، وأن أكون قادرة على تمثيل المواطنين في الهيئة التشريعية لولاية كولورادو، الآن، لنبدأ العمل.

ويذكر أن النائبة الأمريكية من أصل فلسطيني، رشيدة طليب، قد فازت بولاية ثانية في مجلس النواب عن ولاية ميشيغان.