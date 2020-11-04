السعودية... القبض على شاب يقوم بفعل "متهور" على الطريق

أعلنت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية توقيف شاب بعد ظهوره في مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بعمل متهور.

وأعلن مرور مدينة جدة عن ضبط قائد المركبة الذي نشر فيديو وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدا، بحسب موقع "المواطن" السعودي.

وأكد المرور، اليوم الأربعاء، أن "قائد المركبة قاد بسرعة عالية جدًّا في جدة، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه حيال المخالفات (الأمنية والمرورية)".

وحذّر المرور من بعض التصرفات التي تشتت الذهن أثناء قيادة المركبة، داعية إلى تجنبها حفاظًا على سلامة الجميع.