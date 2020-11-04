الأسد يصدر مرسوما يتعلق بقانون هيئة الطاقة الذرية

ونشرت صفحة الرئاسة السورية على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء أن

"الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 29 للعام 2020 القاضي بتعديل المواد 2 و27 و28 و31 و34 من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم/12/ لعام 1976 وتعديلاته".

وأضافت: "وشملت التعديلات إضافة نصوص وإلغاء أخرى حول مسؤوليات الهيئة ومهامها، والتعويضات التي يتلقاها أعضاء هيئة البحث العلمي وأعضاء الهيئة الفنية وأعضاء الهيئة المخبرية وأسس وقواعد منح وحجب الإعانة التي يتلقاها أعضاء الهيئة الذين هم بتماس مباشر مع المواد المشعة أو العوامل الممرضة أو المواد المسرطنة، وغير ذلك".