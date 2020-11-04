"أنصار الله" تعلن مقتل أحد أخطر عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة إب

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، مقتل عنصر وصفته بـ"الخطير" ينتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول)، خلال مداهمة في محافظة إب، وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال موقع مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من جماعة "أنصار الله"، إن "الأجهزة الأمنية ممثلة بوزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات تمكنت من القضاء على المجرم صلاح عبد النور عبد العزيز نائف الراشدي المكنى (أبو يوسف التعزي) أحد العناصر الخطرة التابعة لتنظيم (داعش) في منطقة القاعدة بمحافظة إب".

وأضاف أن "الراشدي الذي ينتمي لمنطقة الجندية العليا بمديرية التعزية في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، قُتل بعد مقاومته ورفضه تسليم نفسه لرجال الأمن".

وأشار إلى "مشاركة الراشدي في عملية اغتيال مواطن يدعى ياسين مختار عباس الحروي، في منطقة القاعدة بمحافظة إب، ونشره أفكار الجماعات التكفيرية والاستقطاب والتحشيد لها".