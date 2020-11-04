أول دفعة في فترة كورونا.. معتمرو الخارج يصلون الحرم المكي لأداء العمرة.. فيديو

سمحت السلطات السعودية بدخول دفعة من المعتمرين كأول دفعة من معتمري الخارج منذ تعليق العمرة، في مارس/آذار الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأفادت وزارة الحج والعمرة السعودية، مساء اليوم الأربعاء، بدخول دفعة من المعتمرين من إندونيسيا وباكستان، الحرم المكي الشريف، لأداء مناسك العمرة

بعد وصولهم إلى المملكة، يوم الأحد الماضي، وخضوعهم لعزل في الفندق مدة 3 أيام.

#فيديو⁩ | 🎥



وصلوا بقلوبٍ مشتاقة وألسنةٍ ملبية، راجين رحمة الله في أجواءٍ إيمانية عطرة.. نسأل الله لهم القبول



وصول أول أفواج معتمري الخارج إلى الحرم المكي مع تطبيق الاحترازات pic.twitter.com/UshxMjxmJu — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) November 4, 2020

وأظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة، المعتمرين، خلال مراحل الانطلاق من الفنادق، وصولا إلى الحرم المكي الذي يرونه، بشكل مباشر، لأول مرة منذ انتشار كورونا حول العالم.

وكانت السعودية قد أعلنت، في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، أنه تقرر السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.