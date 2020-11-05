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    الرئيس بشار الأسد يزور منطقة كفردبيل، بريف جبلة، ضمن المناطق التي تعرضت للحرائق، سوريا 13 أكتوبر 2020

    الرئيس الأسد يكشف علاقة لبنان بالأزمة الاقتصادية السورية... فيديو

    © Photo / Presidency of the Syrian Arab Republic
    العالم العربي
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    كشف الرئيس السوري، بشار الأسد، عن علاقة لبنان بالأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلاده.

    وقال الأسد، خلال زيارته رفقة زوجته أسماء الأسد معرض "منتجين 2020"، إن "هناك مشكلة إضافية تعاني منها بلاده لا يتم لها التطرق لها، وهي أموال السوريين التي أودعوها في لبنان، وعندما أغلقت المصارف في لبنان دفعنا الثمن".

    وفي سياق تصريحات، نقلتها وكالة "سانا"، أضاف الأسد أنه "من السهل أن نلوم دائما الدولة والحكومة، الأخطاء موجودة لدى الجميع هذا موضوع آخر، لكن الأزمة الحالية ليست مرتبطة بالحصار".

    وأشار الرئيس السوري إلى أن "الحصار مستمر منذ سنوات ولا يعني هذا أن الحصار أمر جيد والأميركان أبرياء.. لكن الأزمة الحالية التي بدأت منذ حوالي عدة أشهر سببها هذا الموضوع".

    وأوضح الأسد أن "الأزمة بدأت قبل قانون قيصر، وبدأت بعد الحصار بسنوات، فما الذي تزامن معها؟ ما تزامن معها هو الأموال التي ذهبت"، كاشفاً أن "الحد الأدنى يقولون كانت بحدود 20 مليار دولار وبالحد الأعلى البعض يقول 42 مليار دولار، ولا نعرف ما الرقم الحقيقي، وهذا الرقم بالنسبة لاقتصاد مثل اقتصاد سوريا هو رقم مخيف".

    وكانت الحكومة السورية قد أعلنت، أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن رفع سعر الخبز، لتصبح الربطة بمئة ليرة، كما رفعت سعر طن الطحين إلى 40 ألف ليرة.

    وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية في بيان، إن اللجنة الاقتصادية أوصت بتعديل سعر مبيع الطحين والخبز.

    وأضافت أنه نظرا للظروف الصعبة والحصار المفروض على سوريا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها وما يسببه من صعوبات في توفير المواد الأساسية للمواطن السوري، أصدرت الوزارة 3 قرارات وهي:

    1- تعديل سعر مبيع طن الطحين المدعوم ليصبح بـ 40 ألف ليرة سورية.

    2- تعديل سعر مبيع الكيلو غرام الواحد من مادة الخبز المرقد العربي المدعوم ليصبح بمبلغ 75 ليرة سورية فقط بدون عبوة عند بيعها للمستهلك.

    3- تحديد سعر الربطة بـ 100 ليرة سورية معبأة بكيس نايلون وذلك عند البيع للمعتمدين والمستهلكين من منفذ البيع بالمخبز.

     

     

     

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