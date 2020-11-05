تسجيل
10:56 GMT05 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صخرة الحسين المقدسة تعود إلى مسجد النقطة في مدينة حلب، سوريا

    صخرة (الحسين) تعود إلى حلب بعد سنوات على إخفائها... فيديو وصور

    © Sputnik . Kareem Tebi
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/05/1047079213_0:256:2730:1792_1200x675_80_0_0_922cfb2d07558d764efb1e4a34c83643.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202011051047080015-%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%B5%D9%88%D8%B1/

    أٌعيدت إلى مقام مشهد النقطة (مسجد النقطة) في مدينة حلب السورية، الصخرة التي تحمل قطرات من دماء حفيد رسول الإسلام محمد (ص)، الإمام الحسين (ع)، بحسب الرواية التاريخية في الدين الإسلامي.

    الصخرة كانت قد نُقلت، بحسب القائمين على المقام، إلى مكان آمن بهدف حمايتها عقب اجتياح التنظيمات الإرهابية لبعض أحياء مدينة حلب أواخر عام 2012، أُعيدت أمس إلى موضعها بعد صلاة الفجر، وافتتح المقام أمام الزوار وسط مراسم احتفالية بهذا الحدث الهام بعد صلاة الظهر.

    "الأفراح اليوم تعم مدينة حلب والعالم الإسلامي برجوع الحجر المبارك الذي يحمل قطرات دماء الإمام الحسين عليه السلام إلى مكانه الأساسي"، يقول الباحث الديني عبد اللطيف تقي لـ "سبوتنيك"، متابعا: "في بداية الحرب على حلب، تم إخفاء هذا الحجر نظرا لقدسيته وقيمته التاريخية والدينية الكبيرة، وذلك خشية من أن تطاله يد الإرهاب التي هاجمت مشهد النقطة، واستطعنا أن نحافظ على هذا الآثر العظيم من آل رسول الله (ص)، واليوم يعود إلى مكانه بالتزامن مع ذكرى ولادة الرسول الكريم".

    صخرة الحسين المقدسة تعود إلى مسجد النقطة في مدينة حلب، سوريا
    © Sputnik . Kareem Tebi
    صخرة الحسين" المقدسة تعود إلى مسجد النقطة في مدينة حلب، سوريا"

    وواظبت التنظيمات الإرهابية التي سيطرت على أجزاء واسعة من أحياء مدينة حلب، على نهب وتدمير الكثير من رموز ومقدسات الديانتين الإسلامية والمسيحية، بينها المنبر التاريخي في المسجد الأموي الكبير، بالإضافة إلى نهب وحرق مقتنيات (المكتبة الوقفية) التي كانت تضم أهم كتب التاريخ الإسلامي، والتي تقع اسفل الباحة الخارجية للجامع، كما دوامت تلك التنظيمات على تفجير المقامات وقبور الرموز الدينية على اختلاف مرجعياتها وفي مختلف انحاء سوريا.

    صخرة الحسين المقدسة تعود إلى مسجد النقطة في مدينة حلب، سوريا
    © Sputnik . Kareem Tebi
    صخرة الحسين" المقدسة تعود إلى مسجد النقطة في مدينة حلب، سوريا"

    كما حاولت التنظيمات الإرهابية مرارا وتكرارا الوصول إلى مقام الحسين في حلب لتخريبيه وسرقة محتوياته، إلا أن جميع محاولاتهم تلك باءت بالفشل طيلة سنوات الحرب، ليكتفوا باستهدافه بدفقات القذائف الصاروخية التي أحدثت فيه دمارا كبيرا.

    صخرة الحسين المقدسة تعود إلى مسجد النقطة في مدينة حلب، سوريا
    © Sputnik . Kareem Tebi
    صخرة الحسين" المقدسة تعود إلى مسجد النقطة في مدينة حلب، سوريا"

    وتعود قصة (صخرة الحسين) إلى القرن الهجري الأول (سنة 61 للهجرة)، حين وصل موكب (سبايا أهل البيت عليهم السلام) إلى مدينة حلب قادمين من كربلاء المقدسة، وهم في طريقهم إلى الشام.

    صخرة الحسين المقدسة تعود إلى مسجد النقطة في مدينة حلب، سوريا
    © Sputnik . Kareem Tebi
    صخرة الحسين" المقدسة تعود إلى مسجد النقطة في مدينة حلب، سوريا"

    وتقول الروايات التي وثقت التاريخ الإسلامي إن "موكب السبايا يتقدمهم رأس الإمام الحسين عليه السلام، نزلوا عند وصولهم حلب منزلاً على سفح جبل الجوشن يسمى قنسرين وكان ديراً للرهبان آنذاك".

    صخرة الحسين المقدسة تعود إلى مسجد النقطة في مدينة حلب، سوريا
    © Sputnik . Kareem Tebi
    صخرة الحسين" المقدسة تعود إلى مسجد النقطة في مدينة حلب، سوريا"

    وحول حادثة الصخرة تحديدا، تقول الروايات إن "راهب الدير، وبعد ان رأى نوراً يصعد إلى السماء من صندوق يحمله جيش بن أمية، دفع ما يملك من مال لقادة الجيش ليأخذ الرأس الشريف لليلة واحدة"، وتشير الروايات إلى سقوط نقطة من دماء رأس الحسين على إحدى الصخور، فكانت القطرة موضع اهتمام المسلمين واحتفظ بها أهل حلب.

    صخرة الحسين المقدسة تعود إلى مسجد النقطة في مدينة حلب، سوريا
    © Sputnik . Kareem Tebi
    صخرة الحسين" المقدسة تعود إلى مسجد النقطة في مدينة حلب، سوريا"

    وذكر المؤرخون أن مشهد النقطة (مسجد النقطة) شيده لأول مرة الأمير أبو الحسن علي سيف الدولة الحمداني سنة 351هـ حين فتح حلب وبلاد الشام، واتخذ الصخرة التي تحمل دماء الحسين ضريحاً، وشيد عليها قبة وبنى حولها مقاماً.

    صخرة الحسين المقدسة تعود إلى مسجد النقطة في مدينة حلب، سوريا
    © Sputnik . Kareem Tebi
    صخرة الحسين" المقدسة تعود إلى مسجد النقطة في مدينة حلب، سوريا"

    انظر أيضا:

    مسيحيو حلب ومسلموها يحيون ذكرى مولد النبي محمد.. صور وفيديو
    حلب تطرق أبواب "غينيس" بأكبر قطعة صابون غار في العالم... صور وفيديو
    الأسد يثمن الدور الروسي في سوريا ويكشف عن مصادفة بين معركتي حلب وستالينغراد
    الكلمات الدلالية:
    حلب, العالم العربي, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الروبوت النادل في مقهى شوكولادنيتسا في شارع كليمينتوفسكي في موسكو
    الروبوت النادل... لماذا يفضل المواطنون في موسكو المقاهي التي فيها روبوتات؟
    مسلحون يخططون لقصف مواقع تركية في إدلب
    مسلحون يخططون لقصف مواقع تركية في إدلب
    بايدن أم ترامب… المجمع الانتخابي يحسم المعركة
    بايدن أم ترامب… المجمع الانتخابي يحسم المعركة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك