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    نتفليكس

    رعب وغموض وإثارة... نتفليكس تعرض عملها المصري الأول "ما وراء الطبيعة"

    © CC0 / pixabay / Jade87
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    بدأت منصة البث الرقمي "نتفليكس"، اليوم الخميس، عرض أولى حلقات مسلسل "ما وراء الطبيعة"، وهو أول عمل مصري من إنتاجها.

    والمسلسل مقتبس عن سلسلة روايات للكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق (1962- 2018)، وهو من إخراج عمرو سلامة وبطولة أحمد أمين.

    وتدور قصة "ما وراء الطبيعة"، المصنف كمسلسل رعب وغموض وإثارة حول شخصية الطبيب المتهكم والمغامر رفعت إسماعيل الذي تتحول قناعاته العملية بشأن العالم إلى محل تساؤلات مع تعرضه لظواهر غير طبيعية.

    وقبل ساعات من عرضه روجت نتفليكس للمسلسل عبر سلسلة من التدوينات بحسابهات الرسمي على فيسبوك مشددة على كونه مسلسل رعب من الطراز الأول وذلك عبر عبارات مثل "آخر ليالي النوم الهادئ والأحلام السعيدة"، و"أساطير تحبس الأنفاس من فرط الغموض والرعب والإثارة تأتيكم غداً في مسلسل ما وراء الطبيعة".

    وقال بطل المسلسل أحمد أمين،  قبل نحو ساعة على عرضه في تسجيل مصور بحسابه على انسغرام : "رحلة الدكتور رفعت إسماعيل هتبدأ النهاردة (اليوم)".

    أمين الذي اشتهر عند الجمهور بالأدوار الكوميدية خلال الفترة الماضية نصح المشاهدين باتباع إجراءات معينة حين مشاهدة المسلسل "ياريت (رجاء) لو اتفرجتوا على مسلسل ما وراء الطبيعة تبقوا ما بين حبايبكم، في ضوء الشمس، والشبابيك مفتوحة، لأن الخيال ساعات (أحيانا) بيكون مخيف أكثر من الواقع".

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    #ما_وراء_الطبيعة #paranormal @netflixmena

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    نصائح أخرى لا تختلف في مضمونها قدمها المخرج عمرو سلامة عبر صفحته الشخصية على فيسبوك قائلا : "المسلسل يتشاف بشكل شرعي وبالجودة الأفضل وعلى إنترنت سريع يعني من استطاع إليه سبيلا، ياريت يتشاف على شاشة كبيرة مش على هاتف محمول أو تابلت، تشوفه في غرفة مظلمة ومعلي الصوت، الصوت عامل مهم جدا ومؤثر في تجربة المشاهدة".

    وأضاف "ياريت بلاش أكل بقى وحوارات جانبية ورغي نركز علشان في ناس غلابة تعبوا في كل لقطة، افتح على نتفليكس الترجمة العامية المصرية علشان في مشاهد بلغات تانية فتقرا الترجمة، لو من محبين السلسلة، فتوقع مبكرًا أن ده منتج إبداعي مستقل لوسيط ثاني مش مطابق 100% لأحداث الروايات اللي أنا شخصيا من أشد المحبين لها من نعومة أظافري".

    يشار إلى أن "ماوراء الطبيعة" هو ثالث عمل لنتفليكس في الشرق الأوسط، بعد مسلسل "جن" الأردني" و"وساوس" السعودي، في ظل استراتيجية الشركة للتوسع في إنتاج أعمال عربية.

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    الكلمات الدلالية:
    مسلسل, نتفليكس, رعب
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