الإمارات... حبس اثنين أحدهما إعلامي بسبب "خبر مفبرك" عن كورونا

قضت محكمة في الإمارات، اليوم الخميس، بحبس اثنين، أحدهما مراسل تلفزيوني، لمدة سنتين بعد إدانتهما بإذاعة قصة "مفبركة" حول وفيات كورونا المستجد.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بحبس مراسل قناة تلفزيونية محلية، وشخص آخر، لمدة سنتين بعد إدانتهما بإذاعة قصة مفبركة حول وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، على إحدى القنوات المحلية.

وقضت المحكمة بإبعاد المتهم المقيم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

وأشارت الوكالة إلى أن تفاصيل الواقعة ترجع إلى ظهور المتهم الأول مع المتهم الثاني مراسل إحدى القنوات المحلية على شاشة تلك القناة وإذاعة قصة مختلقة عن وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة نتيجة الإصابة بفيروس "كوفيد-19"، وأثبتت تحقيقات النيابة العامة في حينها أن هذه الواقعة كاذبة وعارية من الصحة.

وكان القائم بأعمال رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية، المستشار سالم الزعابي، أكد في تصريحات سابقة أن النيابة العامة لن تتهاون مع أي شخص يباشر مهام عمله على نحو غير جاد وغير مسؤول، وستطبق القانون بكل حزم وحسم. وقال الزعابي: "النيابة العامة باشرت على وجه فوري وسريع إجراءات التحقيق عن الواقعة المكذوبة الخاصة بوفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة".