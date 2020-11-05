"الاستثمارات السعودي" يستحوذ على 2% من أسهم شركة "ريلاينس" الهندية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الخميس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" توقيع اتفاقية استثمار بنحو 1.3 مليار دولار مع شركة ريلاينس الهندية، بما يسمح له بالاستحواذ على 2.04% من أسهم الشركة.

و"ريلانس" هي شركة تعمل في قطاع التجزئة المحدودة، وهي إحدى الشركات الرائدة في قطاع التجزئة المتنامي في الهند.

نعلن اليوم استحواذنا على حصة تبلغ 2.04% من شركة ريلاينس، الشركة الرائدة في قطاع تجارة التجزئة في الهند. وتأتي الصفقة امتداداً لجهود #صندوق_الاستثمارات_العامة في بناء محفظة استثمارية دولية متنوعة في شركات مبتكرة ورائدة على مستوى العالم. https://t.co/FPsfTecVIS pic.twitter.com/SPDreSAzUn — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) November 5, 2020

ويحسب جريدة "عكاظ" السعودية، فإن الاستثمار في الشركة يأتي بعد استحواذ الصندوق في وقت سابق على حصة 2.32 % في منصة «جيو بلاتفورمز»، شركة الخدمات الرقمية التابعة لشركة ريلاينس للصناعات.

وتأتي الصفقة في محاولة الصندوق بناء محفظة استثمارية دولية متنوعة في شركات مبتكرة ورائدة على مستوى العالم، ويعتبر قطاع التجزئة في الهند واحداً من أكبر القطاعات الواعدة.

وفي حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صرح محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، بقوله: "نحن سعداء بتعزيز شراكتنا مع ريلاينس للصناعات، الشركة الرائدة في القطاعات الأكثر حيوية في الهند، وهذه الصفقة تؤكد التزام الصندوق بالاستثمار والشراكة على المدى الطويل مع الشركات المبتكرة التي تقود قطاعاتها وتحدث تحولاً فيها".

يعد استثمارنا في ريلاينس لقطاع التجزئة المحدودة الشركة الرائدة في القطاعات الأكثر حيوية في الهند هو الأول من نوعه بهذا الحجم، ويتماشى مع خططنا المرتكزة على الاستثمار في الأعمال المبتكرة التي تحقق عوائد مالية طويلة الأجل لـ #صندوق_الاستثمارات_العامة. pic.twitter.com/vuoIgQXGCb — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) November 5, 2020

وأضاف أن الاستثمار في شركة ريلاينس لقطاع التجزئة المحدودة، سيمكن الصندوق من تحقيق عوائد مالية طويلة الأجل، بما يحقق مستهدفات تنوع مصادر الدخل.

يذكر أن شركة ريلاينس للتجزئة المحدودة تعد أكبر شركات التجزئة في الهند وأسرعها نمواً، حيث تحظى بما يصل إلى 640 مليون زيارة عبر 12.000 متجر منتشرة في مختلف أنحاء الهند.

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ريلاينس للصناعات موكيش أمباني: "يسعدني أن أرحب بصندوق الاستثمارات العامة شريكاً مهماً في ريلاينس لقطاع التجزئة المحدودة، فنحن ندرك أنه يقف في صدارة جهود التحول الاقتصادي في المملكة، ونتطلع للحصول على دعم الصندوق وتوجيهه المستمر بما يعزز جهودنا لمواصلة مسيرتنا الطموحة لإحداث تحول قطاع التجزئة في الهند".

جدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يقوم بتركيز محفظته الاستثمارية الدولية في استثمارات تسهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق عوائد مالية جذابة طويلة الأجل، تعود بالنفع على اقتصاد المملكة.