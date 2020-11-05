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    جماعة أنصار الله، الحوثيون، اليمن يو6 ليو 2020

    الإرياني: إيران تسعى لبناء "ميليشيات طائفية" في اليمن

    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
    العالم العربي
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    قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن جماعة "أنصار الله" تلقن أعضاءها شعار الولاية لإيران، مشيرا إلى أن "طهران تسعى لبناء ميليشيا طائفية تدين بالولاء للحرس الثوري الإيراني".

    وكتب سلسلة من التدوينات على "تويتر"، اليوم الخميس، مرفقة بمقطع فيديو، قال فيها: "تقوم ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بتلقين عناصرها المتخرجين مما تسميه دفع عسكرية وأمنية شعار الولاية لزعيمها عبد الملك الحوثي وإيران بدلا من القسم العسكري الذي يدين بالولاء لله والوطن وخدمة الشعب في انقلاب على مبادئ وقيم الثورة والجمهورية واستفزاز وتحدي لإرادة كل اليمنيين".

    وقال في تدوينة ثانية: "يسعى نظام طهران وأداته "ميليشيا الحوثي" لبناء ميليشيات طائفية تدين بالولاء وتنقاد لأوامر الحرس الثوري الإيراني".

    وتابع: "الهدف من ذلك إحلالها بديلا للجيش الوطني والأجهزة الأمنية لتنفذ سياسات إيران التخريبية في المنطقة بمعزل عن مصالح اليمنيين في استنساخ لنموذج مليشيا حزب الله".

    وأوضح في تدوينة ثالثة: "هذه المخططات الإيرانية الشيطانية تستهدف العبث بهوية اليمن وسلخه عن محيطه العربي ونسف قيم العيش المشترك بين اليمنيين وتحويل اليمن إلى مقاطعة إيرانية ومخلب لنشر سياسات الفوضى والارهاب في اليمن والمنطقة والسيطرة على خطوط الملاحة وتهديد الأمن والسلم الدولي".

    وتسلم رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، أمس الأربعاء، أوراق اعتماد السفير الإيراني الجديد لدى الجمهورية اليمنية حسن إيرلو.

    وكان إيرلو قد أعلن، يوم الأحد الماضي، إغلاق موقع "تويتر" لحسابه الشخصي، مؤكدا أن "ضغوط اللوبي السعودي وراء إغلاق صفحته على تويتر"، وفق قناة "العالم" الإيرانية.

    يأتي قرار "تويتر" بعد مشاركة إيرلو في الفعالية المركزية الكبرى التي أقيمت يوم الخميس الماضي، بمناسبة المولد النبوي في صنعاء، التي تعد أول فعالية للسفير الإيراني بعد تقديم أوراق اعتماده لصنعاء.

    فيما قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن ظهور السفير الإيراني، حسن إيرلو، في فعالية جماعة "أنصار الله" في العاصمة صنعاء، يؤكد أن النظام الإيراني فرض حاكما عسكريا لصنعاء، بصلاحيات مطلقة.

    بالأرقام... حصيلة 5 أعوام من الحرب على اليمن
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    الكلمات الدلالية:
    أنصار الله, إيران, اليمن
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