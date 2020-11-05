الإرياني: إيران تسعى لبناء "ميليشيات طائفية" في اليمن

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن جماعة "أنصار الله" تلقن أعضاءها شعار الولاية لإيران، مشيرا إلى أن "طهران تسعى لبناء ميليشيا طائفية تدين بالولاء للحرس الثوري الإيراني".

وكتب سلسلة من التدوينات على "تويتر"، اليوم الخميس، مرفقة بمقطع فيديو، قال فيها: "تقوم ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بتلقين عناصرها المتخرجين مما تسميه دفع عسكرية وأمنية شعار الولاية لزعيمها عبد الملك الحوثي وإيران بدلا من القسم العسكري الذي يدين بالولاء لله والوطن وخدمة الشعب في انقلاب على مبادئ وقيم الثورة والجمهورية واستفزاز وتحدي لإرادة كل اليمنيين".

١-تقوم مليشيا الحوثي المدعومة من ايران بتلقين عناصرها المتخرجين مما تسميه دفع عسكرية وامنية شعار الولاية لزعيمها عبدالملك الحوثي وايران بدلا من القسم العسكري الذي يدين بالولاء لله والوطن وخدمة الشعب، في انقلاب على مبادئ وقيم الثورة والجمهورية واستفزاز وتحدي لارادة كل اليمنيين pic.twitter.com/LwP84eFCs0 — معمر الإرياني (@ERYANIM) November 5, 2020

وقال في تدوينة ثانية: "يسعى نظام طهران وأداته "ميليشيا الحوثي" لبناء ميليشيات طائفية تدين بالولاء وتنقاد لأوامر الحرس الثوري الإيراني".

وتابع: "الهدف من ذلك إحلالها بديلا للجيش الوطني والأجهزة الأمنية لتنفذ سياسات إيران التخريبية في المنطقة بمعزل عن مصالح اليمنيين في استنساخ لنموذج مليشيا حزب الله".

٢-يسعى نظام طهران واداته "مليشيا الحوثي" لبناء مليشيات طائفية تدين بالولاء وتنقاد لأوامر الحرس الثوري الإيراني واحلالها كبديل للجيش الوطني والاجهزة الامنية، وتنفذ سياسات ايران التخريبية في المنطقة بمعزل عن مصالح اليمنيين في استنساخ لنموذج مليشيا حزب الله pic.twitter.com/LwP84eFCs0 — معمر الإرياني (@ERYANIM) November 5, 2020

وأوضح في تدوينة ثالثة: "هذه المخططات الإيرانية الشيطانية تستهدف العبث بهوية اليمن وسلخه عن محيطه العربي ونسف قيم العيش المشترك بين اليمنيين وتحويل اليمن إلى مقاطعة إيرانية ومخلب لنشر سياسات الفوضى والارهاب في اليمن والمنطقة والسيطرة على خطوط الملاحة وتهديد الأمن والسلم الدولي".

٣-هذه المخططات الايرانية الشيطانية تستهدف العبث بهوية اليمن وسلخه عن محيطه العربي ونسف قيم العيش المشترك بين اليمنيين وتحويل اليمن إلى مقاطعة ايرانية ومخلب لنشر سياسات الفوضى والارهاب في اليمن والمنطقة والسيطرة على خطوط الملاحة وتهديد الامن والسلم الدولي

pic.twitter.com/LwP84eFCs0 — معمر الإرياني (@ERYANIM) November 5, 2020

وتسلم رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، أمس الأربعاء، أوراق اعتماد السفير الإيراني الجديد لدى الجمهورية اليمنية حسن إيرلو.

وكان إيرلو قد أعلن، يوم الأحد الماضي، إغلاق موقع "تويتر" لحسابه الشخصي، مؤكدا أن "ضغوط اللوبي السعودي وراء إغلاق صفحته على تويتر"، وفق قناة "العالم" الإيرانية.

يأتي قرار "تويتر" بعد مشاركة إيرلو في الفعالية المركزية الكبرى التي أقيمت يوم الخميس الماضي، بمناسبة المولد النبوي في صنعاء، التي تعد أول فعالية للسفير الإيراني بعد تقديم أوراق اعتماده لصنعاء.

فيما قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن ظهور السفير الإيراني، حسن إيرلو، في فعالية جماعة "أنصار الله" في العاصمة صنعاء، يؤكد أن النظام الإيراني فرض حاكما عسكريا لصنعاء، بصلاحيات مطلقة.