مصرع 4 مغاربة في قناة للصرف الصحي توصل إلى مدينة مليلة

أعلن مصدر محلي في المغرب، اليوم الخميس، مصرع 4 شباب مغاربة إثر محاولتهم عبور قناة للصرف الصحي من ميناء بني أنصار، نحو مدينة مليلية المتنازع عليها مع إسبانيا في شمال البلاد.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر ذاته قوله إن: مصالح الوقاية المدنية تدخلت فور إشعارها بالحادث يوم الأربعاء لتعثر على جثث ثلاث ضحايا داخل القناة، بينما نقل شخص رابع إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأشار إلى أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث، بينما لم يتم تحديد أعمار الضحايا.

وأوضح المصدر أن هذه ليست أول محاولة للهجرة غير النظامية إلى مليلية عبر هذه القناة.

وتفرض السلطات الإسبانية حراسة مشددة على جيبي مليلية وسبتة لمنع تسلل المهاجرين غير النظاميين إليهما عبر تسلق السياج الشائك العملاق الذي يحيط بهما.

ولا تزال المعابر الحدودية نحو المدينتين مغلقة منذ آذار/مارس للتصدي لوباء كوفيد-19، ما يحرم، على الخصوص، آلاف المغاربة العاملين هناك من مصدر رزقهم.

وأعيد عدد كبير من المغاربة الذين كانوا عالقين في المدينتين بعد إغلاق الحدود، إلى المغرب على دفعات منذ أيار/مايو.

وتراجع عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى السواحل الإسبانية إلى النصف خلال الأشهر الثمانية الأولى للعام 2020، بالمقارنة مع العام الماضي.