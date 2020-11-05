الرئيس العراقي: لا بد من تمكين جيل سياسي جديد

قال الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الخميس، إنه لا بد من تمكين جيل سياسي جديد يأخذ على عاتقه إكمال مشروع الإصلاح.

وأكد صالح أنه من باب الوفاء "للدماء الزكية" التي أريقت في سبيل الإصلاح يجب تهيئة الظروف لاختيار حكومة قوية تصون السيادة وتحفظ هيبة الدولة وترفع معاناة العراقيين، بحسب ما نشر الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية العراقية على تويتر.

رئيس الجمهورية @BarhamSalih:لا بد من تمكين جيل سياسي جديد يأخذ على عاتقه اكمال مشروع الإصلاح، وفاء منا للدماء الزكية التي اريقت في طريق الإصلاح والتغيير، ويجب تهيئة الظروف لاختيار حكومة قوية تصون السيادة وتحفظ هيبة الدولة وترفع معاناة العراقيين. pic.twitter.com/5LuXJI2KTC — رئاسة جمهورية العراق (@IraqiPresidency) November 5, 2020

​وأضاف: "إن العراق يستحق الكثير، وأن العراقيين قد عانوا كثيرا وما زالوا يعانون، ولا بد من تهيئة المناخ السياسي لرفع تلك المعاناة وتحقيق العدالة والإنصاف في اختيار حكومة قوية، وهذا ما نتطلع إليه في هذا القانون الانتخابي الذي سيمكن قطاعات واسعة من شعبنا من ممارسة حقه الانتخابي".

وأشار صالح إلى أن الشعب العراقي سيتمكن من ممارسة حقه الانتخابي بعيدا عن الضغوطات وترسبات المرحلة السياسية السابقة وبعيدا عن التلاعب والتزوير وسرقة أصوات المواطنين".