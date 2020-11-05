التحالف العربي يعلن تدمير "مسيرة مفخخة" أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية

قالت قوات التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، مساء اليوم الخميس، إنها اعترضت ودمرت طائرة مفخخة دون طيار أطلقتها جماعة "أنصار الله" باتجاه السعودية.

جاء ذلك وفق ما صرح به المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشار المالكي إلى أن الطائرة المفخخةبدون طيار أطلقها الحوثيون "بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

وخلال الفترة الأخيرة، أعلنت السعودية عدة مرات اعتراض وتدمير طائرات دون طيار "مفخخة"، قالت إن الحوثيين أطلقوها على جنوب المملكة.

وفي 28 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن التحالف تدمير 3 صواريخ باليستية و6 مسيرات مفخخة تابعة لـ"أنصار الله".

وقال المالكي وقتها، إن "هناك محاولات مستميتة من ميليشيات الحوثي لاستهداف المدنيين.. أحبطنا كل المحاولات الحوثية لاستهداف المدنيين في السعودية".

وأضاف المتحدث باسم التحالف في حديث لقناة العربية السعودية: "دمرنا 3 صواريخ باليستية اليوم و6 مسيرات مفخخة حوثية.. الدفاعات السعودية البحرية والجوية تمتلك احترافية عالية".