الكاظمي يدعو نظيره الكويتي إلى زيارة العراق

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، نظيره الكويتي صباح الخالد، إلى زيارة بغداد.

جاء ذلك في رسالة بعثها الكاظمي إلى رئيس الوزراء الكويتي سلمها له السفير العراقي لدى الكويت منهل الصافي، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال بيان لوزارة الخارجية العراقية إن الصافي بحث خلال لقائه رئيس الوزراء الكويتي "العلاقات الثنائيَّة بين البلدين وسُبُل الارتقاء بها إلى ما يُلبّي طموح الشعبين الشقيقين".

وأشار البيان إلى أن الصافي "نقل تحيّات القيادة العراقيّة وحرصها على استثمار العلاقات الأخوية لما فيه الخير للبلدين".

وتابع البيان أن رئيس مجلس الوزراء الكويتيّ "أشاد بعُمق العلاقة التي تربط البلدين الشقيقين، وضرورة العمل على الإرتقاء بها إلى مدياتٍ أوسع، وأن تتظافر الجهود بين البلدين خدمة للمصالح المشتركة".

ورحب الخالد بدعوة الكاظمي لزيارة العراق، ووعد بتلبيتها في أقرب وقت، بحسب المصدر ذاته.

وتعد الكويت من أكبر الداعمين للعراق، وسبق أن وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، في فبراير/شباط 2019، اتفاقية منحة بقيمة 25 مليون دينار كويتي (85 مليون دولار) مع صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية في المدن العراقية.

وفي يونيو/حزيران من العام الماضي، زار أمير الكويت الراحل، صباح الأحمد الجابر الصباح، العاصمة بغداد في زيارة رسمية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز القضايا والمستجدات على الساحة الإقليمية.

وكانت هذه الزيارة هي الثانية التي يقوم بها أمير البلاد الراحل إلى العراق خلال توليه مقاليد الحكم (29 يناير/كانون الثاني 2006 - 29 سبتمبر/أيلول 2020) إذ ترأس في 29 مارس/آذار 2012 وفد الكويت إلى اجتماع القمة العربية التي عقدت في بغداد آنذاك.