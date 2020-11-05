لهذه الأسباب... تدريبات برمائية مصرية بريطانية في البحر المتوسط

انطلقت فعاليات التدريب البرمائي المشترك المصري البريطاني (T-1) ، اليوم الخميس، في البحر المتوسط، وذلك لتبادل الخبرات ومواجهة التهديدات.

وفي بيان على حسابه في موقع "فيسبوك"، قال العميد تامر الرفاعي المتحدث العسكري المصري، إن فعاليات التدريب البرمائي المشترك المصري البريطاني (T-1) انطلقت اليوم وتستمر حتى الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بنطاق الأسطول الشمالي في البحر المتوسط.

وأوضح أنه يشارك في التدريب من الجانب المصري حاملة المروحيات المصرية "أنور السادات" من طراز ميسترال ومجموعتها القتالية المصاحبة وعناصر من القوات الخاصة البحرية وعدد من الطائرات المتعددة المهام.

ومن الجانب البريطاني، ذكر أنه تشارك سفينة الإبرار "HMS ALBION" ومجموعتها القتالية المصاحبة وعناصر من القوات الخاصة البحرية البريطانية.

وبين المتحدث العسكري المصري أن التدريب (T-1) ينفذ للمرة الأولى بين مصر وبريطانيا، حيث بدأت المرحلة الأولى للتدريب بوصول سفينة الإبرار "HMS ALBION" وعناصر القوات الخاصة البريطانية إلى قاعدة الإسكندرية البحرية وعقد مؤتمر تنسيقي لتعارف القوات المشتركة من الجانبين.

والهدف من التدريب هو تبادل الخبرات في مجال التخطيط والتنظيم وتنفيذ وإدارة العمليات البرمائية المشتركة وعمليات مكافحة التهديدات البحرية والأمن البحري، ودراسة تكتيكات وأساليب أعمال قتال القوات الخاصة البحرية للجانب البريطاني فى مجال العمليات البرمائية.

كما يهدف التدريب إلى عقد ورش عمل لتبادل الخبرات في موضوعات الأمن البحري وعمليات الاعتراض وتأمين الأهداف الحيوية في البحر.