الجيش اليمني يعلن تقدمه في معارك مع جماعة "أنصار الله" بمحافظة مأرب

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، إحراز قواته تقدما في معارك مع جماعة "أنصار الله"، في محافظة مأرب النفطية شمال شرقي اليمن.

وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، أن "الجيش الوطني والمقاومة الشعبية خاضوا معارك عنيفة لليوم الثاني، تمكنوا خلالها من تحقيق تقدم في جبهتي المخدرة ومدغل غرب وشمال مأرب".

وأكد: "تكبد الحوثيون خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، بنيران الجيش الوطني والمدفعية".

وأشار إلى "شن مقاتلات التحالف غارات على مواقع وتعزيزات للحوثيين كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات في المخدرة غربي مأرب، واستهدافها تجمعات في جبهة رحبة جنوبي مأرب، أسفرت عن سقوط العشرات من القتلى في صفوفهم".

من جهة أخرى، أفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، بأن التحالف العربي نفذ 9 غارات جوية على مديريتي مدغل وصرواح شمال وغرب مأرب.

وفي 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن الجيش اليمني السيطرة على مناطق مهمة في جبهة المخدرة غربي مأرب، خلال هجوم واسع على مواقع تمركز الحوثيين.

وتصاعد القتال بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في محافظة مأرب، منذ شن الجماعة أواخر حزيران/ يونيو الماضي، حملة عسكرية واسعة للسيطرة على كامل المحافظة النفطية وخاصة مركزها مدينة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، حيث تضم مقر قيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صافر وأكبر محطة لتوليد الكهرباء بالغاز في اليمن بقدرة 341 ميغاوات.