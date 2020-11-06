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    وزير النقل العراقي: 120 ألف دولار يوميا من عبور الطائرات لأجوائنا... وسنضع شروطا لـ "الترانزيت"

    © AP Photo / Sam McNeil
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    قال وزير النقل العراقي ناصر حسين بندر الشبلي، إنه وجه لجنة "الترانزيت" بوضع شروط  جديدة لعبور الأجواء العراقية خلال أسبوع أو أسبوعين.

    وأكد الشبلي أن أجر كل طائرة تعبر الأجواء العراقية تبلغ 450 دولاراً، وأن عدد الطائرات التي تمرّ عبر الأجواء العراقية يصل إلى 260 طائرة في اليوم الواحد، وبعض الأحيان يزيد عن ذلك"، لافتاً إلى أن شركة الملاحة الجوية هي المسؤولة عن إدارة الأجواء.

    علم العراق
    © AP Photo / Sam McNeil
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    جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الشبلي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة.

    وقال الشبلي: إن الوزارة في مرحلة دراسة الترانزيت، لذلك حتى الآن لم تحسب المبالغ التي تأخذها الدولة.

    وأوضح أنه عقد الاجتماع الأول مع لجنة الترانزيت، للبحث بخصوص الموضوع، ووجه بضرورة حسم هذا الملف خلال أسبوع أو أسبوعين.

    وأضاف أن اللجنة طرحت الكثير من الأفكار، قسم منها من الجمارك، والآخر من المنافذ الحدودية، وتم التوصل إلى دراسة أولية لضرورة الترانزيت لما يمثله موقع العراق المهم، سواء كان عن طريق الأردن أو تركيا أو إيران".

    وأشار إلى أنه تم وضع اللمسات الأولى على الشروط للبدء بالترانزيت وإجراء المباحثات مع دول الجوار بخصوص الموضوع.

    وكان وزير النقل حسين بندر الشبلي قد أعلن في وقت سابق عن تفعيل الترانزيت البري والجوي في العراق.

    وذكر بيان للوزارة وقتها نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن وزير النقل عقد اجتماعاً موسعاً بهدف تفعيل عمليات النقل العابر (الترانزيت) في البلاد.

    وقال الشبلي إنه "انسجاماً مع التوجه الحكومي عزمت الوزارة على تفعيل عمليات النقل العابر (الترانزيت) الذي يمر عبر الأجواء العراقية، وكذلك البر العراقي الذي ينفتح على الكثير من الدول، لما تمثله هذه العمليات من مصدر مهم لتوفير الأموال وزيادة الإيرادات بما يخدم مصلحة المواطن العراقي.

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    الكلمات الدلالية:
    دول الجوار, الطائرات, العراق
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